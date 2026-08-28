İsmail Kartal Galatasaray yorumu gündem oldu

Fenerbahçe'nin UEFA Şampiyonlar Ligi lig aşamasında Liverpool ile Kadıköy'de eşleşmesinin ardından teknik direktör İsmail Kartal'ın daha önce Galatasaray'ın İngiliz devi karşısında aldığı mağlubiyete ilişkin yaptığı değerlendirmeler yeniden hatırlandı. Kartal'ın o dönemki sözleri ve dikkat çeken yüz ifadesi bir kez daha konuşulmaya başlandı.

FENERBAHÇE'NİN RAKİBİ LİVERPOOL OLDU

Kura çekiminin ardından Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi lig aşamasındaki rakiplerinden biri de Liverpool oldu. Sarı-lacivertliler, İngiliz ekibiyle Kadıköy'de karşı karşıya gelecek.

Bu eşleşmenin belli olmasıyla birlikte İsmail Kartal'ın geçmişte Galatasaray-Liverpool karşılaşması hakkında yaptığı yorumlar yeniden gündeme taşındı.

"KABUSU KENDİLERİ YARATTI" DEĞERLENDİRMESİ

Kartal, daha önce Galatasaray'ın Liverpool deplasmanında yaşadığı mağlubiyeti değerlendirirken sarı-kırmızılıların rakibine karşı sergilediği yaklaşıma dikkat çekmişti. Kartal o dönemde, "Galatasaray'ın Liverpool'daki ikinci maçı... Kabusu kendileri yarattı. Sonu çok kötü bitti. Neden? Şimdi buradakinin tam tersini yaptı Liverpool orada. Sert oynadı. Burada çok yumuşaklardı. Bunu keşfettiler" ifadelerini kullanmıştı.

"GALATASARAY'A NEFES ALDIRMADILAR" SÖZLERİ

Liverpool'un o karşılaşmadaki oyun planına da değinen Kartal, İngiliz ekibinin Galatasaray'a karşı sert ve yakın bir oyun tarzı benimsediğini belirtmişti. Kartal'ın o dönemki açıklamasında, "Ne yaptılar? 'Biz bu takıma karşı burada çok sert oynamalıyız, yakın oynamalıyız ve her yerde motamot bu baskıları yapmalıyız' dediler ve yaptılar. Galatasaray'a nefes aldırmadılar orada. Burada Galatasaray şaşırdı, orada Liverpool şaşırdı" ifadeleri yer almıştı.

O ANDAKİ YÜZ İFADESİ DE HATIRLANDI

Kartal'ın bu değerlendirmeyi yaparken sergilediği yüz ifadesi de o dönemde geniş yankı uyandırmıştı. Sözlerinin içeriği kadar o anlardaki görüntüsü de futbolseverler arasında konuşulan detaylardan biri olmuştu.

ŞİMDİ SINAVI KENDİSİ VERECEK

Aradan geçen sürenin ardından bu kez Liverpool'un karşısına İsmail Kartal'ın çıkacak olması dikkat çekiyor. Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'ndeki rakiplerinden biri olan İngiliz devi, Kadıköy'de sarı-lacivertlilere konuk olacak.