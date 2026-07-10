İsmail Kartal defterlerini kapadı: En az 9 futbolcu gönderilecek

Kadrodaki yüksek yabancı sayısını azaltmak isteyen Fenerbahçe’de yeni bir gelişme yaşandı.

Takımda en az 9 yabancı futbolcu ile yolların ayrılacağı aktarıldı.

İSMAİL KARTAL BİLETLERİNİ KESTİ

Türkiye Gazetesi’nin haberine göre; Fenerbahçe teknik direktörü İsmail Kartal, takımdan ayrılacak futbolcuları belirledi.

Forvet ve kanat transferleri sonrası Fenerbahçe’de yabancı sayısının 25’e kadar yükselmesine kesin gözüyle bakılıyor.

Bu rakamı aşağıya çekmek isteyen Fenerbahçe, göndereceği futbolcuları belirledi.

9 YABANCI GÖNDERİLECEK

Sarı-lacivertlilerde Amrabat, Diego Carlos, Livakovic ve Becao dışında Oosterwolde ve Musaba'nın da transfer listesinde olduğu belirtildi.

Ayrıca Mimovic, Fayed ve Fall da kadroda düşünülmüyor.

DÖRTLÜDEN İKİSİ GİDECEK

Fenerbahçe’nin bu isimlere ek olarak Fred, Semedo, Talisca ve Kante dörtlüsünden de iki isimle yolların ayrılacağı ifade edildi.

Kante ve Talisca’nın yüksek maliyetinden dolayı ayrılığa en yakın isimler olduğu yazıldı.

Ancak iki futbolcuya Fenerbahçe’nin beklentisini karşılayacak bir teklif olmadığı vurgulandı.