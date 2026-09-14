İsmail Kartal: Daha fazla bir cevap veremeyeceğim size

Süper Lig'de Fenerbahçe, Gaziantep FK ile deplasmanda 0-0 berabere kaldı.

Fenerbahçe teknik direktörü İsmail Kartal, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Kartal, "Galibiyet için yetersiz olan bir şey yok, yeterli olan her şeyi yaptık ama bir gol atamadık." ifadelerini kullandı.

KARTAL'DAN ZEMİNE TEPKİ

Stadın zeminine tepki gösteren deneyimli teknik adam, "Gaziantep şehrine yakışmayan bir zemin vardı. Net pozisyonlarımız var, direkler var. Galibiyet için geldik ama olmadı. Oyunun hakkı galibiyetti ama olmadı. Önümüze bakacağız." dedi.

''OYUNCULARIMIZ AYAKTA DURAMADI''

Zemin ile ilgili konuşmasını sürdüren İsmail Kartal, "İlk yarı zemini herkes gördü, bazı pozisyonlarda oyuncularımız ayakta duramadı. Pas yapan takımız, pas yapamadık. Topu kendi elimizde tutamadık. Gol pozisyonlarına girdik, rakibi topla oynayarak koşturmak isterdik ama saha zemininden dolayı başaramadık. Rakibe pozisyon vermeden tek kale gibi ikinci yarı maç oynadık ama golü atamadık." yorumunu yaptı.

''DAHA FAZLA CEVAP VEREMEYECEĞİM SİZE''

Deneyimli teknik adam, "8 puan fark... İlk maçta verilmeyen 2 tane penaltı, doğru mu? Beşiktaş maçında verilmeyen penaltımız. Bu akşamki hakemi söyleyelim, 3 dakika veriyor. Daha fazla bir cevap veremeyeceğim size!" dedi.