Fenerbahçe ile yollarını ayırmaya hazırlanan İrfan Can Eğribayat'ın anlaştığı takım belli oldu. İrfan Can Eğribayat'ın Gençlerbirliği ile anlaştığı açıklandı.

Gençlerbirliği Kulübü Başkanı Haydar Arda Çakmak, İrfan Can Eğribayat'la anlaştıklarını sarı lacivertli kulübün kararını beklediklerini söyledi.

ÇAKMAK AÇIKLADI

Çakmak, şunları söyledi:

"10+4 kuralından dolayı yabancı kontenjanında şu anda bir tane yerimiz var. Onu da santrfor mevkiinde kullanmayı düşünüyoruz. Kesinleşen bir isim yok ama bütçemizin biraz üzerinde birkaç isimle görüşüyoruz.

İrfan Can Eğribayat konusunda hocamız kendisini istiyor, oyuncu da bize gelmek istiyor. O konuda bir sıkıntımız yok. Fenerbahçe Spor Kulübü’nün kararını bekliyoruz. Onlar da uygun görürlerse biz İrfan Can Eğribayat’ı almak istiyoruz. Dolayısıyla yabancı hakkımızı orada kullanmak istemiyoruz, santraforda kullanmak istiyoruz.

Santrfor, kaleci ve sol ön pozisyonu için çalışmalarımız sürüyor. Bu üçünü aldığımız zaman 12-13 tane kadromuzda oyuncu hazır oluyor. Birkaç ek transfer yapıp bu sayıyı 15-16'ya çıkartacağız. Geri kalanı da PAF takımdan ve altyapıdaki oyuncularımızla tamamlayıp lige rahat, geçen seneki problem olmadan girmek istiyoruz." (AA)