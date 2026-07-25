Gençlerbirliği'nde Arda Çakmak ile yola devam

Gençlerbirliği'nin olağanüstü seçimli genel kurul toplantısında mevcut başkan Arda Çakmak yeniden başkan seçildi.

ARDA ÇAKMAK İLE YOLA DEVAM

Gençlerbirliği Olağanüstü Genel Kurulu Toplantısı; Ankara’nın, Çankaya ilçesinde bulunan Kocatepe Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi. Genel kurulda, Gençlerbirliği’nin mali planı ve denetim raporları açıklandı ve ibra edildi. Olağanüstü seçimli genel kurulu toplantısında diğer başkan adayı Ali Osman Avşar'ın önceki günlerde adaylıktan çekilmesiyle tek aday olarak seçime giren mevcut başkan Arda Çakmak, açık oylama ile yeniden başkan seçildi.

‘GENÇLERBİRLİĞİ’NİN ÇÖZMESİ GEREKEN YÜZLERCE PROBLEM VAR’

Başkent ekibinin çözmesi gereken yüzlerce problemi olduğuna dikkat çeken Arda Çakmak, “Herkesin görüşüne saygımız var. Keşke bu görüş ayrılığına düşen arkadaşlar kulübümüzü bugün genel kurula götürmese de daha uygun bir zamanda yapsaydı. Çünkü bugün Gençlerbirliği’nin çözmesi gereken yüzlerce problem var. İnanın genel kurul Gençlerbirliği gündeminde en son olması gereken gündem maddesi. Hiçbir şekilde şu anda Gençlerbirliği’nin buna zaman ve vakit ayırmaması lazımdı.

Maalesef bunu yaptık ama inşallah bugünden itibaren yeni yönetimimizle daha güçlü bir şekilde Gençlerbirliği’ni hak ettiği yerlere getireceğiz. Demin az önce konuşmalar oldu, kırgınlıklar oldu. Ben kendi şahsım adına herkesten özür diliyorum. Hatam varsa. Bugün itibariyle Gençlerbirliği’ndeki kırgınlıklar, kavgalar bitmiştir. Ben kendi adıma herkesi affediyorum. Herkesten de af diliyorum. Hakkınızı helal edin, teşekkür ederim” ifadelerini kullandı.

Arda Çakmak'ın yönetim listesinde ise şu isimler yer aldı:

"Arda Çakmak, Arif Ölmez, Gün Emre İçer, Tolga Arslan, Mehmet Doğru, Hüseyin Şen, Ahmet Turgut, Gökhan Kavlak, Cevdet Toptaş, Şevder Oyman, Hacı Mehmet Altınok, Hüseyin Yalçın, Habip Aktaş, Oktay Banlı, Latif Orhan, İbrahim Ethem Koşar, Seçkin Altınel, Arslan Atar, Tarık Demirelli, Enes Altınışık, Kadir Özgün Keskin, Cihat Murat Kahramaner, Tayfun Bağlan, Murat Ilıkan, Bahri Kavak." (DHA)