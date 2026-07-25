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Halk TV Spor Acun Ilıcalı Fenerbahçe'yi büyük dertten kurtaracak

Acun Ilıcalı Fenerbahçe'yi büyük dertten kurtaracak

İngiltere Premier Lig ekibi Hull City'nin sahibi Acun Ilıcalı, yapacağı transfer ile birlikte Fenerbahçe'yi büyük bir dertten kurtarmış olacak.

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Spor Servisi
Spor Servisi Editör
Acun Ilıcalı Fenerbahçe'yi büyük dertten kurtaracak

İngiltere Premier Lig’de mücadele edecek olan Acun Ilıcalı’nın sahibi olduğu Hull City’de transfer çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor.

Kadrosuna Jack Butland, Oscar Zambrano, Matt Targett ve Hidemasa Morita’yı transfer eden Hull City, Olympiakos’da forma giyen file bekçisi Konstantinos Tzolakis transferinde de sona yaklaştı.

SLOVENYA’DAKİ HAZIRLIK KAMPINA KATILACAK

Hull City, Tzolakis transferi için oyuncu ve kulübü ile anlaşma sağladı.
Yunan ekibinin transfer için onay vermesinin ardından Konstantinos Tzolakis'in Cumartesi günü Atina'da sağlık kontrolünden geçmesi ve daha sonra Hull City’nin Slovenya’daki sezon öncesi kampına katılması bekleniyor.

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ACUN ILICALI FENERBAHÇE’Yİ DERTTEN KURTARACAK

Olympiakos’un sahibi Evangelos Marinakis, Tzolakis’in ayrılmasına izin vermeden önce file bekçisinin yerine bir oyuncu bakıyordu.

Yunan ekibi, Tzolakis’in Hull City’e transferi sonrası Fenerbahçe’nin Hırvat kalecisi Dominik Livakovic’i transfer edecek.

Böylece Acun Ilıcalı, Fenerbahçe’yi büyük bir dertten kurtaracak.

TZOLAKIS YÜZDE 95 DEMİŞTİ

Hull City teknik direktörü Sergej Jakirovic, transferin yüzde 95 oranında tamamlandığını açıklamıştı.

İngiliz ekibinin Yunan kaleciyi transfer edip resmi açıklamayı yapması bekleniyor.

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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