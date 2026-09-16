Inter'den Hakan Çalhanoğlu kararı

İtalyan basınındaki habere göre; İnter'in yeni sportif direktörü Dario Baccin, milli yıldız ile sözleşme uzatmak için harekete geçti.

İtalyan yöneticilerin, milli yıldız ile yola devam etmek istediğini ancak sakatlık geçmişinin problem yarattığını belirttiler.

1+1 YILLIK SÖZLEŞME

Hakan Çalhanoğlu'na 1+1 yıllık ya da direkt olarak 2 yıllık yeni bir sözleşme önerileceği ve şu anda aldığı yıllık 6,5 milyon euro net maaşın daha altında bir maaşın teklif edileceği belirtildi.



4 MAÇ 2 GOL

Yeni sezona muhteşem bir başlangıç yapan milli yıldız sakatlığı sebebiyle bir süredir forma giyemiyor 32 yaşındaki oyuncu, takımı ile çıktığı 4 maçta 197 dakika sahada kalarak ve 2 gollük performans verdi.

İNTER PERFORMANSI

2021 yılından beri İnter forması giyen Hakan Çalhanoğlu, İtalyan ekibinde 216 maçta 52 gol attı ve 39 asist yaptı.