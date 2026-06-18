İngiltere ve Hırvatistan birbirine gol yağdırdı

2026 FIFA Dünya Kupası K Grubu'nda İngiltere ile Hırvatistan karşı karşıya geldi. Altı golün atıldığı mücadelede İngiltere, sahadan 4-2 galip ayrıldı.

KANE'DEN PENALTI GOLÜ

Karşılaşmaya kontrollü başlayan İngiltere, 9. dakikada penaltı kazandı. Sağ taraftan Rice'ın kullandığı köşe vuruşu sonrasında topu uzaklaştırmak isteyen Modric'in Madueke'ye temasının ardından hakem penaltı noktasını gösterdi. Penaltıda topun başına geçen Kane'in vuruşunu Livakovic kurtardı ancak yapılan incelemenin ardından vuruşun tekrarına karar verildi. Bir kez daha topun başına geçen Kane, 12. dakikada topu ağlara göndererek takımını 1-0 öne geçirdi.

BATURİNA'DAN DENGE, KANE YENİDEN ÖNE GEÇİRDİ

Golün ardından rakip yarı alanda daha dikine oynamaya başlayan İngiltere, etkili hücumlar gerçekleştirerek oyunun kontrolünü bırakmadı. Topu daha hızlı bir şekilde İngiltere ceza sahası etrafına taşımaya çalışan Hırvatistan, 36. dakikada aradığı golü buldu. Vuskovic'in soldan gönderdiği topla ceza sahası içi sağ çaprazında buluşan Sucic'in dışarı çevirdiği topa Baturina gelişine vurarak filelerle buluşturdu: 1-1. Kane, 42. dakikada Rice'ın sağ taraftan kullandığı köşe vuruşunda ceza sahasına gönderdiği topu kafayla gole çevirerek İngiltere'yi bir kez daha öne geçirdi: 2-1.

MUSA İLE EŞİTLİK, BELLINGHAM VE RASHFORD'DAN GOL YAĞMURU

İlk yarının bitimine saniyeler kala Hırvatistan yeniden oyunu dengeledi. Pasalic'in ceza sahasına gönderdiği uzun pasında Perisic kafayla topu sağdan bindiren Musa'ya bıraktı. Musa da gelişine düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderdi ve devre 2-2 eşitlikle tamamlandı: 2-2.

İngiltere ikinci yarıya golle başladı. 47. dakikada Anderson'un orta sahadan attığı pası sağdan kaparak çaprazdan ceza sahasına giren Bellingham'ın şutunda top uzak direğe çarparak ağlarla buluştu: 3-2. 77. dakikada Hırvatistan, Matanovic'in ceza sahası içi sağ çaprazından şutuyla gole yaklaşsa da kaleci Pickford topun ağlara gitmesine izin vermedi.

RASHFORD MAÇIN SKORUNU BELİRLEDİ

85'inci dakikada İngiltere'de Rashford, maçın skorunu tayin eden golü kaydetti. Hırvatistan savunmasında yaşanan boşluğu iyi değerlendiren İngilizlerde Saka'nın sağdan pasını müsait pozisyonda kontrol eden Rashford, ceza sahası içinde rahat bir vuruşla topu kalecinin yanından plaseyle ağlara gönderdi: 4-2. Karşılaşmayı İngilizler 4-2 kazandı. Bu sonuçla İngiltere gruptaki ilk maçında 3 puana ulaşırken Hırvatistan turnuvaya puansız başladı.

(AA)