İspanya maçında devleşti: Kaleci Vozinha'ya Dünya Kupası'nın en güzel haberi geldi

2026 Dünya Kupası'nın en duygusal hikâyelerinden biri mutlu sonla sonuçlandı.

İSPANYA MAÇINDA DEVLEŞTİ ANNESİ İZLEMEYE GELEMEDİ

İspanya karşısında yaptığı kurtarışlarla dikkat çeken Yeşil Burun Adaları'nın kalecisi Vozinha, maç sonrasında annesinin kendisini vize alamadığı için tribünden izleyemediğini söyleyerek gözyaşlarına boğulmuştu. Tecrübeli kalecinin bu açıklaması dünya basınında geniş yankı uyandırdı.

ABD VİZE VERDİ

Gelen tepkilerin ardından ABD makamları devreye girdi ve Vozinha'nın annesi Ana Candida Evora'nın vize işlemleri tamamlandı. Böylece Evora'nın Dünya Kupası için ABD'ye gitmesinin önü açıldı.

URUGUAY MAÇINA GELECEK

Yeşil Burun Adaları Futbol Federasyonu da gelişmeyi doğrulayarak, Evora'nın pazar günü oynanacak Uruguay karşılaşmasında tribündeki yerini almasının beklendiğini duyurdu.

Yıllardır oğlunun kariyerini uzaktan takip eden anne Evora, böylece ilk kez Vozinha'yı bir Dünya Kupası maçında canlı izleme fırsatı bulacak.

Futbolun sadece skor ve kupalardan ibaret olmadığını gösteren bu hikâye, turnuvanın en çok konuşulan anlarından biri haline geldi.