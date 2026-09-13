İngiltere Premier Lig'de gol yağmuru: 5 gol atıldı

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İngiltere Premier Lig'in 4. haftasında Coventry, sahasında Brighton ile karşı karşıya geldi.

Coventry Building Society Arena'da oynanan mücadele, Brighton'ın 5-0'lık galibiyeti ile tamamlandı.

Brighton'a 3 puanı getiren golleri 35. dakikada Charalampos Kostoulas, 51. dakikada Malick Yalcouye, 70. dakikada penaltıdan Pascal Gross, 83. dakikada Lewis Dunk ve 90+4. dakikada Yasin Ayari attı.

Coventry'de Taiwo Awoni, 53. dakikada şiddetli hareket nedeniyle kırmızı kart gördü ve takımını 10 kişi bıraktı.

Bu sonuçla Brighton, puanını 7 yaptı ve 4. sıraya yükseldi.

Coventry ise 0 puanla 20. sırada kaldı.

FERDİ KADIOĞLU 90 DAKİKA OYNADI

Brighton'da forma giyen milli futbolcu Ferdi Kadıoğlu, Coventry karşısında maça ilk 11'de başladı ve 90 dakika sahada kaldı.

SIDIKI CHERIF 60. DAKİKADA OYUNA GİRDİ

Yaz transfer döneminde Fenerbahçe'den Coventry'e transfer olan Sidiki Cherif, maça yedek kulübesinde başladı ve 60. dakikada oyuna dahil oldu.