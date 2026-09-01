Icardi'den sürpriz transfer: Durdu durdu turnayı gözünden vurdu

Galatasaray, Mauro Icardi ile sezon bitince yollarını ayırdı. Sarı kırmızılı takımın yeni sözleşme teklifini önerilen parayı az bulduğu için kabul etmeyen Arjantinli futbolcu, uzun süren bir tatile çıktı.

Zaman zaman ailevi sorunlarıyla da gündeme gelen Icardi'nin yeni sezonda hangi takımda forma giyeceği merakla bekleniyordu. Ama sürpriz transfer haberi geldi. Icardi, durdu durdu turnayı gözünden vurdu.

İTALYA SERİE A TAKIMINA TRANSFER OLUYOR

Mauro Icardi'nin İtalya Serie A'nın köklü kulübü Lazio'ya transfer olmak üzere olduğu ortaya çıktı.

Lazio'nun teknik direktörü Gennaro Gattuso'nun istediği golcü için harekete geçen yönetimin Icardi için harekete geçtiği ileri sürüldü.

Icardi’nin menajeri Letterio Pino, Lazio'nun Icardi'yea yönelik ilgisinin ciddi olduğunu belirterek, “Lazio ile çok yoğun bir transfer süreci yaşandı ve halen devam ediyor. Harika bir şehir, inanılmaz bir taraftar kitlesi var. Üzerinde ciddi şekilde düşündüğümüz bir seçenek” ifadelerini kullandı.

Icardi'nin Lazio'da oynamak istediği ve Arjantin'den İtalya'ya geçmeye hazırlandığı bildirildi.