Son Dakika | Galatasaray transferde anlaşmaya vardı: Kriz sonrası planlarda büyük değişiklik

Süper Lig ekiplerinden Galatasaray transfer çalışmalarını hızlandırdı. Son olarak Porto'dan Deniz Gül'ü açıklayan sarı-kırmızılılardan bir transfer daha geldi.

EL CHADAİLLE BITSHIABU TRANSFERİNDE ANLAŞMA TAMAM

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Galatasaray yönetimi, Leipzig forması giyen El Chadaille Bitshiabu'yu kadrosuna katıyor.

Yönetim, oyuncunun kiralık transferi için Alman kulübüyle anlaşmaya vardı. Fransız stoper sağlık kontrollerinden geçmek üzere İstanbul'a davet edildi.

21 yaşındaki futbolcu, Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) belirlediği +4 kontenjanında yer alacak.

YUSUF AKÇİÇEK TRANSFERİNDE PÜRÜZ ÇIKTI

Yönetim, stoper transferi için ilk olarak Yusuf Akçiçek ile anlaşmaya varsa da transfer son anda yaşananlar nedeniyle zora girdi. Arap kulübü oyuncunun transferini hala onaylamadı.

14 MAÇA ÇIKTI

Geçtiğimiz sezon Leipzig formasıyla 14 maça çıkan El Chadaille Bitshiabu, 746 dakika sahada kaldı. Oyuncunun piyasa değeri 18 milyon euro olarak gösteriliyor.