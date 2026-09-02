Icardi gerçeğini açıkladı

Galatasaray'dan ayrılan Mauro Icardi'nin futbol kariyerindeki yeni durağı merak konusu olmaya devam ederken, Arjantinli yıldızın menajeri Elio Pino'dan gelen açıklamalar transfer gündemine yön verdi.

Pino, hem Juventus hem de Lazio iddialarına ilişkin dikkat çekici değerlendirmelerde bulundu. Ünlü menajer Icardi gerçeğini de açıkladı.

GALATASARAY MACERASI SONA ERDİ

2022 yılında kiralık olarak Galatasaray'a katılan ve 2023'te sarı-kırmızılılarla 3 yıllık bir sözleşmeye imza atan Icardi, kontratının sona ermesinin ardından kulüpten ayrıldı. Avrupa'daki transfer döneminin kapanmasıyla birlikte Arjantinli forvetin seçenekleri de daralmış durumda.

"JUVENTUS İHTİMALİ GERÇEKTEN VARDI"

İtalyan gazeteci Nicolo Schira'ya açıklamalarda bulunan Elio Pino, ocak ayında gündeme gelen Juventus iddialarını doğruladı. Pino, ocak döneminde Icardi'nin Juventus'a transfer olma ihtimalinin gerçekten var olduğunu belirterek kulübün yöneticileri Ottolini ve Comolli ile resmi bir görüşme gerçekleştirdiklerini açıkladı.

"MAUR PARA PEŞİNDE DEĞİL"

Icardi'nin kariyer planlamasına da değinen Pino, oyuncunun önceliğinin maddi kazanç olmadığını vurguladı. Deneyimli menajer, Icardi'nin uzun soluklu ve sportif açıdan tatmin edici bir proje aradığını belirterek yaklaşık 2-3 yıl kalabileceği istikrarlı bir yapı içinde yer almak istediğini ifade etti.

LAZIO GÖRÜŞMELERİ DE GÜNDEME GELDİ

Pino, Icardi'nin Lazio ile olan bağlantısına ilişkin de bilgi verdi. Lazio Sportif Direktörü Igli Tare ile temasa geçildiğini doğrulayan menajer, görüşmenin olumlu bir atmosferde geçtiğini ancak her iki tarafın da şu an için bekleme kararı aldığını belirtti.

ICARDI İÇİN İDEAL PROJE ARAYIŞI SÜRÜYOR

Mauro Icardi'nin yeni takımının hangi kulüp olacağı henüz netlik kazanmazken, Arjantinli golcünün kariyerinde hem sportif hem de uzun vadeli açıdan kendisini tatmin edecek bir yapı aradığı bir kez daha vurgulanmış oldu.