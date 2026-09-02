İBB Spor Okulları'nda yeni sezon başlıyor

3-13 yaş grubundaki çocuklara spor alışkanlığı kazandırmayı hedefleyen İBB Spor Okulları, bu sezon da 45 modern tesisinde ve 16 farklı branşta kapılarını açıyor. Sezonda ikişer aylık 6 dönemden oluşan eğitimler, alanında uzman ve sertifikalı eğitmenler eşliğinde gerçekleştirilecek.

İLK DERS 7 EYLÜL'DE

İBB Gençlik ve Spor Dairesi Başkanlığı ve Spor İstanbul iş birliğiyle organize edilen İBB Spor Okulları’nda yeni sezonun ilk eğitim dönemi için kayıtlar 23 Eylül’de sona erecek. Yeni sezonun ilk dersi ise 7 Eylül’de yapılacak ve dönem 1 Kasım’a kadar sürecek.

GELECEĞİN YILDIZLARI KULÜP ALTYAPILARINA KAZANDIRILIYOR

Temel spor eğitiminin yanı sıra Türk sporuna yeni yeteneklerin keşfedilmesini de amaçlayan İBB Spor Okulları, başarılı çocuklara profesyonel spor dünyasının kapılarını aralıyor. Branşlarında öne çıkan yetenekler gelişim gruplarına dahil edilerek Gelişim Ligi Finalleri’nde mücadele etme hakkı kazanıyor. Kulüp gözlemcilerinin yakından takip ettiği bu organizasyon sayesinde bugüne kadar gelişim gruplarına giren binlerce çocuk profesyonel ve amatör kulüplerin altyapılarına kazandırıldı.

ÇOCUK KORUMA POLİTİKASI VE BİLİMSEL TAKİP

İBB Spor Okulları bünyesinde görev yapan tüm eğitmenler, çocukların güvenli ve sağlıklı bir ortamda spor yapmalarına yönelik "Çocuk Koruma Eğitimi"nden geçiyor. Program kapsamında minik sporcuların fiziksel ve motor gelişimleri bilimsel yöntemlerle gerçekleştirilen periyodik testlerle ölçülerek her çocuğa özel sporcu gelişim karnesi hazırlanıyor ve en yatkın oldukları branşlara yönlendirmeler yapılıyor.

2026-2027 İBB Spor Okulları Sezonu Branşları ve Yaş Aralıkları

Atletizm (7-13 yaş)

Badminton (6-13 yaş)

Basketbol (7-13 yaş)

Buz pateni (5-13 yaş)

Capoeira (5-13 yaş)

Cimnastik (3-8 yaş)

Deniz küreği (13-16 yaş)

Futbol (6-13 yaş)

Judo (5-13 yaş)

Karate (5-13 yaş)

Kick boks (9-13 yaş)

Okçuluk (9-13 yaş)

Taekwondo (5-13 yaş)

Tenis (5-13 yaş)

Voleybol (7-13 yaş)

Yüzme (4-13 yaş)

2026-2027 İBB SPOR OKULLARI KAYIT VE EĞİTİM DÖNEMLERİ

1. Dönem // Kayıtlar: 2 Eylül 2026-23 Eylül 2026 // Eğitim Dönemi: 7 Eylül 2026-1 Kasım 2026

2. Dönem // Kayıtlar: 28 Ekim 2026-18 Kasım 2026// Eğitim Dönemi: 2 Kasım 2026-27 Aralık 2026

3. Dönem // Kayıtlar: 23 Aralık 2026-13 Ocak 2027 // Eğitim Dönemi: 28 Aralık 2026-21 Şubat 2027

4. Dönem // Kayıtlar: 17 Şubat 2027-10 Mart 2027 // Eğitim Dönemi: 22 Şubat 2027 -18 Nisan 2027

5. Dönem // Kayıtlar: 14 Nisan 2027-12 Mayıs 2027 // Eğitim Dönemi: 19 Nisan 2027 -25 Haziran 2027

6. Dönem // Kayıtlar: 23 Haziran 2027-25 Ağustos 2027 // Eğitim Dönemi: 28 Haziran 2027 -3 Eylül 2027

İBB Spor Okulları’nın yeni sezonunda dönemlik kayıt ücreti 300 TL olacak. Kayıt ve kontenjanlara ilişkin detaylı bilgilere spor.istanbul/spor-okullari/ adresinden ulaşılabilecek.