Hüseyin Çimşir'in yeni görevi belli oldu

Trabzonspor'da teknik direktör Fatih Tekke'nin ayrılmasının ardından göreve geçici olarak Hüseyin Çimşir getirilmişti. Thomas Reis'in yeni teknik direktör olmasından sonra Hüseyin Çimşir'in de yeni görevi belli oldu.

61 Saat'ten Serkan Kılınç'ın haberine göre Hüseyin Çimşir, Thomas Reis’in A Takım bünyesindeki teknik ekibinde görev yapmayacak.

Ancak bordo mavili yönetimin Hüseyin Çimşir'i altyapı koornidanötrülğüne getirmeyi kararlaştırdığı belirtildi.

TEKLİF YAPILDI, DÜŞÜNMEK İÇİN SÜRE İSTEDİ

Yönetimin teklifi yaptığı Çimşir'in düşünmek için süre istediği haberde yer aldı.

Trabzonspor’da Fatih Tekke döneminde altyapı koordinatörlüğü görevinde Hamit Cihan bulunuyordu.

Fatih Tekke'den sonra Hamit Cihan ile de yollar ayrılmış ve bu göreve geçici olarak İlker Erdem getirilmişti.

Haberde yönetimin Hüseyin Çimşir hamlesiyle birlikte altyapıda kurumsal bir yapılanmaya gitmeyi hedeflediği belirtildi.