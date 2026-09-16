Thomas Reis gözünü Samsunspor'a dikti. Trabzonspor'la anlaşan Alman teknik adamın ilk hamlesi de belli oldu.

Trabzonspor'un yeni teknik direktörü Thomas Reis, Samsnun Gazetesi'nin haberine göre, eski takımı Samsunspor'daki mesai arkadaşını yeni görevine taşımak istiyor.

Alman teknik adamın gözüne kestirdiği isim, kırmızı-beyazlı ekibin Atletik Performans Antrenörü Fatih Yıldız oldu.

ESKİ EKİPTEN TRANSFER TALEBİ

İddialara göre Reis, Samsunspor'daki başarılı döneminde birlikte çalıştığı teknik ekip üyelerinden bazılarını Trabzonspor'a getirmeyi planlıyor. Bu isimler arasında öne çıkan Fatih Yıldız'ın, Alman teknik adamın atletik performans alanındaki güvendiği isimlerden biri olduğu belirtildi. Reis'in yeni takımında da aynı uyumu yakalamak istediği için bu ismi özellikle talep ettiği ifade edildi.

TELEFONLA TEKLİF

Haberde yer alan bir diğer detay ise iki isim arasında doğrudan bir telefon görüşmesi yapıldığı yönünde. İddiaya göre Reis, Fatih Yıldız'ı arayarak kendisine Trabzonspor teknik ekibinde görev alma teklifinde bulundu. Bu görüşmenin ardından sürecin ilerlemesi bekleniyor.