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Reis gözünü Samsunspor'a dikti: Trabzon'a getirmek için telefona sarıldı

Trabzonspor Teknik Direktörü Reis, Samsunsporlu ismi transfer etmek için düğmeye bastı. Trabzon'a gelir gelmez telefon açtı.

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Spor Servisi
Spor Servisi Editör
Reis gözünü Samsunspor'a dikti: Trabzon'a getirmek için telefona sarıldı

Thomas Reis gözünü Samsunspor'a dikti. Trabzonspor'la anlaşan Alman teknik adamın ilk hamlesi de belli oldu.

Trabzonspor'un yeni teknik direktörü Thomas Reis, Samsnun Gazetesi'nin haberine göre, eski takımı Samsunspor'daki mesai arkadaşını yeni görevine taşımak istiyor.

Alman teknik adamın gözüne kestirdiği isim, kırmızı-beyazlı ekibin Atletik Performans Antrenörü Fatih Yıldız oldu.

Reis gözünü Samsunspor'a dikti: Trabzon'a getirmek için telefona sarıldı - Resim : 1

ESKİ EKİPTEN TRANSFER TALEBİ

İddialara göre Reis, Samsunspor'daki başarılı döneminde birlikte çalıştığı teknik ekip üyelerinden bazılarını Trabzonspor'a getirmeyi planlıyor. Bu isimler arasında öne çıkan Fatih Yıldız'ın, Alman teknik adamın atletik performans alanındaki güvendiği isimlerden biri olduğu belirtildi. Reis'in yeni takımında da aynı uyumu yakalamak istediği için bu ismi özellikle talep ettiği ifade edildi.

Reis Trabzonspor için geldiReis Trabzonspor için geldi

TELEFONLA TEKLİF

Haberde yer alan bir diğer detay ise iki isim arasında doğrudan bir telefon görüşmesi yapıldığı yönünde. İddiaya göre Reis, Fatih Yıldız'ı arayarak kendisine Trabzonspor teknik ekibinde görev alma teklifinde bulundu. Bu görüşmenin ardından sürecin ilerlemesi bekleniyor.

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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