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Hikmet Karaman 1 maç kazanınca kanatlandı: Biz de bu ülkenin evladıyız

Esenler Erokspor'u çalıştıran Hikmet Karaman, 1 maç kazanınca kanatlandı, takımı düşme hattından çıktı. Karaman, milli takımla ilgili de "Biz de bu ülkenin evladıyız" dedi.

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Spor Servisi
Spor Servisi Editör
Hikmet Karaman 1 maç kazanınca kanatlandı: Biz de bu ülkenin evladıyız

Esenler Erokspor'un başına geçen Hikmet Karaman, 1 maç kazanınca kanatlandı, takımı düşme hattından çıktı. Karaman, milli takımla ilgili de "Biz de bu ülkenin evladıyız" dedi.

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Karaman'ın yönetimindeki Esenler Erokspor, geçen hafta Fatih Karagümrük'e 2-0 yenilince düşme hattına inmişti. Esenler Erokspor, bu hafta ise İstanbulspor'u tek golle mağlup etti ve düşme hattından çıktı.
Karaman böylece Esenler Erokspor'un başında ilk galibiyetini aldı.

"BİZ DE BU ÜLKENİN EVLADIYIZ"

Karaman, Esenler Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü tarafından düzenlenen Spor Söyleşisi’nde de gençlerle bir araya gelerek soruları yanıntladı.
Karaman, "Milli takımda çalışmak ister misiniz?" sorusuna şu cevabı verdi:
"Öncelikle Türk Milli Takımı’nı bu ülkenin evladı çalıştıracak kardeşim. Yabancılara karşı değilim. Ama devre arasında soyunma odasına girdiğin zaman millî takım formasının ve bayrağının taşıdığı ruha hitap etmek başka bir şey. B planı yok. Ondan sonra ‘9 numara niye yok?’ diyoruz. 90 milyonluk ülkeyiz, üç tane santrfor çıkaramaz mıyız? Görev gelirse tabii ki milli takımın başına geçeriz. Niye geçmeyelim? Biz de bu ülkenin evladıyız.
Önce bir mevcut durum temizlensin, ondan sonra bakarız. Önce bir önümüzü görelim."

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
Karaman Esenler Milli Takım
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