Halk TV Spor Hakan Safi'nin Lewandowski teklifini açıkladı

Fenerbahçe başkan adayı Hakan Safi, Barcelona'dan ayrılan yıldız golcü Robert Lewandowski'ye yıllık 10 milyon euro maaş ve 2 yıllık sözleşme teklif etti. Lewandowski'nin eşi ise Fenerbahçe taraftarını heyecanlandıran bir açıklama yaptı.

Fenerbahçe'de 6-7 Haziran'da yapılacak başkanlık seçimi öncesi adaylar Aziz Yıldırım ve Hakan Safi transfer çalışmalarını sürdürüyor.

Başkan adayı Hakan Safi, İspanya La Liga devi Barcelona'dan ayrılan Robert Lewandowski'ye teklif yaptı.

10 MİLYON EURO: 2 YILLIK SÖZLEŞME TEKLİFİ!

Fabrizio Romano ve Nicolo Schira'nın haberine göre; Hakan Safi, Polonyalı yıldıza 10 milyon euro ile birlikte 2 yıllık sözleşme teklifinde bulundu.

LEWANDOWSKI'NİN EŞİNDEN FLAŞ PAYLAŞIM

Robert Lewandowski'nin eşi Anna Lewandowska ise sosyal medya hesabı üzerinden Fenerbahçe taraftarını heyecanlandıracak bir yanıt verdi.
Sosyal medya hesabından kendisine sorulan soruları yanıtlayan Anna Lewandowska, bir takipçisinin "Anna Hanım, Türkiye'ye gelme ihtimaliniz var mı?", sorusuna "Türkiye olacak." yanıtını verdi.

Bu cevap kısa süre içinde gündem olurken, Fenerbahçe ile ilgili transfer iddiaları da alev aldı.

BARCELONA PERFORMANSI

Barcelona'da geçen sezon toplamda 46 maçta forma giyen 37 yaşındaki Robert Lewandowski, 19 gol atarken 4 de asist yaptı.

