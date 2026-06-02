Aziz Yıldırım ve Hakan Safi karşı karşıya geldi: BBC duyurdu

Fenerbahçe'de pazar günü gerçekleşecek başkanlık seçimine sayılı günler kala transfer savaşı yaşanıyor.

Aziz Yıldırım ve Hakan Safi cephesinin ayrı ayrı sürdürdüğü transfer görüşmelerinde iki adayın karşı karşıya geldiği ortaya çıktı.

İngiliz basın kuruluşuna göre Fenerbahçe başkan adayları Aziz Yıldırım ve Hakan Safi'nin ortak transfer hedefi Mason Greenwood oldu.

Marsilya'da 81 maçta 48 gol atan İngiliz yıldız, Roma'nın da radarında bulunuyor.

ORTALIK KARIŞTI! 2 BAŞKAN KARŞI KARŞIYA GELDİ

İngiliz basınının aktardığı bilgilere göre Fenerbahçe'nin Greenwood ile kişisel şartlarda anlaşma sağlaması konusunda ciddi bir engel bulunmuyor.

Asıl mesele Marsilya ile yürütülecek bonservis müzakeresi olacak. 2029'a kadar sözleşmesi bulunan oyuncu için Fransız ekibinin teklifleri değerlendirmeye hazır olduğu belirtilirken yeni sportif direktör Gregory Lorenzi'nin açıklamalarının ardından Greenwood'un geleceği yeniden tartışmaya açıldı.

MARSİLYA'DA 81 MAÇTA 48 GOL

Mason Greenwood, Marsilya'da geçirdiği sürede Avrupa futbolunun en etkili golcülerinden biri olduğunu istatistiklerle kanıtladı. Fransız ekibinde çıktığı 81 resmi maçta 48 gol kaydeden İngiliz oyuncu, geride kalan Ligue 1 sezonunda attığı 16 golle gol krallığı yarışını ikinci sırada tamamladı. Manchester United'daki kariyerini gölgeleyen sürecin ardından Marsilya'da tam anlamıyla yeniden doğan Greenwood, artık Avrupa'nın en çok konuşulan isimlerinden biri konumunda.

ROMA DA İSTİYOR

Fenerbahçe'nin tek rakibi yok. Serie A temsilcisi Roma'nın da Greenwood'un peşinde olduğu öğrenildi. İtalyan devi devreye girerse sarı-lacivertlilerin transfer sürecinde zorlanacağı da haberde belirtildi.