Hakan Safi teknik direktörlük görevi için anlaştı iddiası: Adı Aziz Yıldırım'la anılıyordu

Fenerbahçe'de 6-7 Haziran tarihlerinde gerçekleşecek olağanüstü genel kurul öncesi Hakan Safi takıma dair planlamasını sürdürüyor.

Macaristan'da oynanan UEFA Şampiyonlar Ligi finalinde Maldini'yle bir araya gelen Hakan Safi, teknik direktörlük görevi için son kararını verdi.

ANTONIO CONTE'YLE ANLAŞTI İDDİASI

Sabah'ta yer alan habere göre; Hakan Safi, Napoli'den ayrılan Antonio Conte'yle anlaşmaya vardı. Haberde Maldini'nin İtalya'nın teknik adamın iknasında önemli rol üstlendiği vurgulandı.

AZİZ YILDIRIM DA GÖRÜŞTÜ

Öte yandan bir diğer başkan adayı Aziz Yıldırım'ın da Antonio Conte'yle görüştüğü öne sürüldü. Sercan Hamzaoğlu haberinde Conte'nin 15 milyon euro maaş ve 5 milyon euro şampiyonluk bonusu istediğini ifade etti.

1.86 PUAN ORTALAMASI YAKALADI

Bu sezon Napoli'nin başında 50 maça çıkan Antonio Conte, 1.86'lık puan ortalaması yakaladı.