Halk TV Canlı Yayın
Halk TV Spor Hakan Safi teknik direktörlük görevi için anlaştı iddiası: Adı Aziz Yıldırım'la anılıyordu

Hakan Safi teknik direktörlük görevi için anlaştı iddiası: Adı Aziz Yıldırım'la anılıyordu

Fenerbahçe başkan adayı Hakan Safi'nin teknik direktör Antonio Conte'yle anlaştığı iddia edildi. Bir diğer başkan adayı Aziz Yıldırım'ın da Antonio Conte'yle görüştüğü öne sürülmüştü.

Halk TV sizin sesiniz! Tıklayın güvenilir kaynağınıza ekleyin
Spor Servisi
Spor Servisi Editör
Hakan Safi teknik direktörlük görevi için anlaştı iddiası: Adı Aziz Yıldırım'la anılıyordu
Son Güncelleme:

Fenerbahçe'de 6-7 Haziran tarihlerinde gerçekleşecek olağanüstü genel kurul öncesi Hakan Safi takıma dair planlamasını sürdürüyor.

Macaristan'da oynanan UEFA Şampiyonlar Ligi finalinde Maldini'yle bir araya gelen Hakan Safi, teknik direktörlük görevi için son kararını verdi.

Halk TV'yi güvenilir kaynağınız olarak eklemek için tıklayın

ANTONIO CONTE'YLE ANLAŞTI İDDİASI

Sabah'ta yer alan habere göre; Hakan Safi, Napoli'den ayrılan Antonio Conte'yle anlaşmaya vardı. Haberde Maldini'nin İtalya'nın teknik adamın iknasında önemli rol üstlendiği vurgulandı.

Hakan Safi teknik direktörlük görevi için anlaştı iddiası: Adı Aziz Yıldırım'la anılıyordu - Resim : 2

AZİZ YILDIRIM DA GÖRÜŞTÜ

Öte yandan bir diğer başkan adayı Aziz Yıldırım'ın da Antonio Conte'yle görüştüğü öne sürüldü. Sercan Hamzaoğlu haberinde Conte'nin 15 milyon euro maaş ve 5 milyon euro şampiyonluk bonusu istediğini ifade etti.

Aziz Yıldırım'dan ters köşe: Teknik direktörü ortaya çıktı şartları belli olduAziz Yıldırım'dan ters köşe: Teknik direktörü ortaya çıktı şartları belli oldu

1.86 PUAN ORTALAMASI YAKALADI

Bu sezon Napoli'nin başında 50 maça çıkan Antonio Conte, 1.86'lık puan ortalaması yakaladı.

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
Hakan Safi Fenerbahçe
Halk TV
Künye Reklam İletişim
App Store'dan İndir
Google Play'den İndir
Copyright © 2026Halk TV Tüm Hakları Saklıdır Haber Yazılımı: BilginPro