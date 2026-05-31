Aziz Yıldırım'dan ters köşe: Teknik direktörü ortaya çıktı şartları belli oldu

Fenerbahçe'de olağanüstü genel kurul öncesi çalışmalarını sürdüren Aziz Yıldırım, teknik direktörlük koltuğu için flaş bir isimle görüştü.

ANTONIO CONTE'YLE TEMAS KURDU

Yıldırım daha önce Hakan Safi'nin teknik direktör adayı olarak belirtilen Antonio Conte'yle temasa geçti. İtalyan teknik adamın Fenerbahçe'ye gelmek için şartları belli oldu.

15 MİLYON EURO MAAŞ İSTEDİ

Sercan Hamzaoğlu'nun haberine göre; deneyimli teknik adam, sarı-lacivertlilerden 15 milyon euro maaş talep etti. Conte'nin ayrıca 5 milyon euro da şampiyonluk bonusu istediği öne sürüldü.

NAPOLI'DEN AYRILDI

Son olarak İtalya Serie A ekiplerinden Napoli'yi çalıştıran Antonio Conte, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamayla görevinden ayrıldığını duyurdu.

10 ŞAMPİYONLUĞU VAR

56 yaşındaki teknik adam kariyerinde 1 Premier Lig, 5 Serie A, 1 İngiltere Kupası, 2 İtalya Süper Kupası ve 1 Serie B şampiyonluğu yaşadı.