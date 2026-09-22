Milliler, Uluslar Ligi A Grubu'nda İtalya ile iki kez, Fransa ve Belçika ile karşı karşıya gelecek.

Ay-Yıldızlılar, ilk karşılaşmasını 25 Eylül Pazar günü Fransa ile Kocaeli Stadyumu'nda oynayacak.

28 Eylül'de İtalya'yı Bursa'da Atatürk Spor Kompleksi'nde ağırlayacak olan milli takımımız, 2 Ekim'de Belçika ve 5 Ekim'de İtalya ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.

ARDA 10 NUMARALI FORMAYI KAPTI

A Milli Takım'ın kaptanı Hakan Çalhanoğlu, yaşadığı sakatlığı sebebiyle kadroya dahil edilmedi. Kaptan, 10 numaralı formasını da Arda Güler'e emanet ederek genç yıldıza büyük bir jest yaptı. Arda Güler de Kaptan Hakan Çalhanoğlu'nun emanet ettiği 10 numaralı formayı kendi sosyal medya hesabından paylaştı.

ARDA TURAN'DAN SONRA ALMIŞTI

Hakan Çalhanoğlu, A Milli Takımda 10 numaralı formayı kalıcı olarak 2018/2019 sezonundan itibaren Arda Turan milli takımı bıraktıktan sonra giymeye başlamıştı.