Halk TV Canlı Yayın
Halk TV Spor Haftanın hakemleri açıklandı: TRT 3 maçı şifresiz yayınlayacak

Haftanın hakemleri açıklandı: TRT 3 maçı şifresiz yayınlayacak

Merkez Hakem ve Gözlemci Kurulu haftanın maçlarında görev yapacak hakemleri duyurdu. TRT 3 maçı şifresiz yayınlayacak.

Bizi Keşfet’te takip edin. Google Haberler’de takip edin. Halk TV’yi favori kaynaklarınıza ekleyin.
Spor Servisi
Spor Servisi Editör
Haftanın hakemleri açıklandı: TRT 3 maçı şifresiz yayınlayacak

Haftanın hakemleri Merkez Hakem ve Gözlemci Kurulu tarafından açıklandı. TRT'nin 3 maçı şifresiz yayınlayacağı da belirtildi.

Zehra Güneş kahkaha atarken Ebrar Karakurt ağlıyordu: Paramparça ettiZehra Güneş kahkaha atarken Ebrar Karakurt ağlıyordu: Paramparça etti

Türkiye Voleybol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre; 8-10 Ekim 2026 tarihlerinde oynanacak Erkekler AXA Sigorta Kupa Voley grup müsabakalarında görev yapacak hakemler ve maçların yayınlanacağı kanallar şöyle:

8 EKİM PERŞEMBE

16.00 Altekma-Gaziantep Gençlik (TVF Ziraat Bankkart - TRT Spor Yıldız)
Baş Hakem: İbrahim Ünal | Yardımcı Hakem: Eser Türkoğlu
19.00 Sultanbeyli Bld.-Gebze Bld. (TVF Ziraat Bankkart - Tabii Spor)
Baş Hakem: Burhan İlhan | Yardımcı Hakem: Sadık Canyurt
19.00 İstanbul Gençlik-On Hotels Alanya Bld. (TVF Atatürk - TVF Voleybol TV/Tabii Spor)
Baş Hakem: Turgut Uzunçakmak | Yardımcı Hakem: Engin Duman

9 EKİM CUMA

16.30 Akedaş Onikişubat Bld.-Altekma (TVF Ziraat Bankkart - Tabii Spor)
Baş Hakem: Ali Sarıkuzu | Yardımcı Hakem: Erkan Yıldırım
19.00 Sungurlu Bld.-Sultanbeyli Bld. (TVF Ziraat Bankkart - TRT Spor Yıldız)
Baş Hakem: Yasin Okumuş | Yardımcı Hakem: Vedat Kırçova
16.00 İBB Spor Kulübü-İstanbul Gençlik (TVF Atatürk - TVF Voleybol TV)
Baş Hakem: Sadettin Deneri | Yardımcı Hakem: Eyüpcan Kayışoğlu

10 EKİM CUMARTESİ

13.00 Gaziantep Gençlik-Akedaş Onikişubat Bld. (TVF Ziraat Bankkart - TRT Spor Yıldız)
Baş Hakem: Erkan Sarı | Yardımcı Hakem: İlknur Çakar
16.00 Gebze Bld.-Sungurlu Bld. (TVF Ziraat Bankkart - Tabii Spor)
Baş Hakem: Koray Yılmazgil | Yardımcı Hakem: Umut Maden
19.00 On Hotels Alanya Bld.-İBB Spor Kulübü (TVF Atatürk - TVF Voleybol TV)
Baş Hakem: Gani Arslan | Yardımcı Hakem: Mustafa Emre Girgin

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
TRT Voleybol
Halk TV
Künye Reklam İletişim
App Store'dan İndir
Google Play'den İndir
Copyright © 2026Halk TV Tüm Hakları Saklıdır Haber Yazılımı: BilginPro