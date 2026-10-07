Haftanın hakemleri açıklandı: TRT 3 maçı şifresiz yayınlayacak

Haftanın hakemleri Merkez Hakem ve Gözlemci Kurulu tarafından açıklandı. TRT'nin 3 maçı şifresiz yayınlayacağı da belirtildi.

Türkiye Voleybol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre; 8-10 Ekim 2026 tarihlerinde oynanacak Erkekler AXA Sigorta Kupa Voley grup müsabakalarında görev yapacak hakemler ve maçların yayınlanacağı kanallar şöyle:

8 EKİM PERŞEMBE

16.00 Altekma-Gaziantep Gençlik (TVF Ziraat Bankkart - TRT Spor Yıldız)

Baş Hakem: İbrahim Ünal | Yardımcı Hakem: Eser Türkoğlu

19.00 Sultanbeyli Bld.-Gebze Bld. (TVF Ziraat Bankkart - Tabii Spor)

Baş Hakem: Burhan İlhan | Yardımcı Hakem: Sadık Canyurt

19.00 İstanbul Gençlik-On Hotels Alanya Bld. (TVF Atatürk - TVF Voleybol TV/Tabii Spor)

Baş Hakem: Turgut Uzunçakmak | Yardımcı Hakem: Engin Duman

9 EKİM CUMA

16.30 Akedaş Onikişubat Bld.-Altekma (TVF Ziraat Bankkart - Tabii Spor)

Baş Hakem: Ali Sarıkuzu | Yardımcı Hakem: Erkan Yıldırım

19.00 Sungurlu Bld.-Sultanbeyli Bld. (TVF Ziraat Bankkart - TRT Spor Yıldız)

Baş Hakem: Yasin Okumuş | Yardımcı Hakem: Vedat Kırçova

16.00 İBB Spor Kulübü-İstanbul Gençlik (TVF Atatürk - TVF Voleybol TV)

Baş Hakem: Sadettin Deneri | Yardımcı Hakem: Eyüpcan Kayışoğlu

10 EKİM CUMARTESİ

13.00 Gaziantep Gençlik-Akedaş Onikişubat Bld. (TVF Ziraat Bankkart - TRT Spor Yıldız)

Baş Hakem: Erkan Sarı | Yardımcı Hakem: İlknur Çakar

16.00 Gebze Bld.-Sungurlu Bld. (TVF Ziraat Bankkart - Tabii Spor)

Baş Hakem: Koray Yılmazgil | Yardımcı Hakem: Umut Maden

19.00 On Hotels Alanya Bld.-İBB Spor Kulübü (TVF Atatürk - TVF Voleybol TV)

Baş Hakem: Gani Arslan | Yardımcı Hakem: Mustafa Emre Girgin