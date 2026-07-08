Hacıosmanoğlu'nun talimatı ortaya çıktı: Süper Lig'e yeni sezonda yeni kurallar

TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nun verdiği talimatla yeni sezonda Süper Lig'in yeni kurallarla oynanacağı ileri sürüldü.

HT Spor'un haberine göre 2026 Dünya Kupası'nda uygulanan kuralların tamamı Süper Lig'de de sezonun başlamasıyla birlikte harekete geçecek,

Merkez Hakem Kurulu, 24-28 Temmuz tarihleri arasında yapılacak sezon öncesi hakem kampında yeni kuralları hakemlere detaylı şekilde aktaracak.

SÜPER LİG'DE YENİ SEZONDA YENİ KURALLAR

Süper Lig'de yeni sezonda uygulanacağı belirtilen kurallar şöyle:

Hakemler, oyunun gereksiz yere durmasını önlemek amacıyla taç atışları ve kale vuruşlarında 5 saniyelik geri sayım yapacak.

Taç atışları süresi içinde kullanılmazsa rakip takıma verilecek.

Kale vuruşu geciktirilirse rakip takım korner atacak.

Oyuncu değişiklikleri 10 saniye içinde yapılacak. Yapılmazsa oyuna girecek futbolcu maç durana kadar giremeyecek.

Sakatlanıp oyunun durmasına yol açan ve saha kenarına çıkan oyuncu 1 dakika bekledikten sonra maça dönebilecek.

Konuşurken ağzını eliyle, koluyla ya da formasıyla kapatan futbolcu kırmızı kart görecek.

-VAR sistemi, hatalı korner kararları ve ikinci sarı kart pozisyonlarında da devreye girecek.

-Gol veya penaltıyla sonuçlanabilecek korner ve serbest vuruşlar öncesinde hücum oyuncusunun yaptığı ihlaller VAR tarafından incelenecek. İhlal tespit edilmesi halinde gerekli disiplin işlemi uygulanacak ve duran top yeniden kullanılacak.