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Halk TV Spor AKP'den beklenmedik milli takım çıkışı: Hacıosmanoğlu ve Montella'ya istifa göndermesi

AKP'den beklenmedik milli takım çıkışı: Hacıosmanoğlu ve Montella'ya istifa göndermesi

AKP Milletvekili Mustafa Varank sosyal medyadan yaptığı paylaşımla olay oldu. Varank, TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu ve Montella'ya üstü kapalı bir şekilde istifa göndermesinde bulundu.

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Spor Servisi
Spor Servisi Editör
AKP'den beklenmedik milli takım çıkışı: Hacıosmanoğlu ve Montella'ya istifa göndermesi
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2026 FIFA Dünya Kupası'nda kötü bir performans sergileyen millilerimiz turnuvaya grup aşamasında veda etti. D Grubu'nda mücadele eden ay-yıldızlılar, 1 galibiyet ve 2 mağlubiyet alarak son sırada kaldı.

HACIOSMANOĞLU VE MONTELLA TEPKİLERİN HEDEFİNDE

Yaşanan hayal kırıklığı sonrası tepkiler Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu ve teknik direktör Vincenzo Montella'ya yöneldi. Ancak her iki isim de istifa etmeyi düşünmediğini dile getirdi.

AKP'den beklenmedik milli takım çıkışı: Hacıosmanoğlu ve Montella'ya istifa göndermesi - Resim : 1

MUSTAFA VARANK'TAN İSTİFA GÖNDERMESİ

Her iki isme de eleştiriler giderek artarken AKP'den de sürpriz bir çıkış geldi. AKP Bursa Milletvekili Mustafa Varank sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla üstü kapalı bir şekilde istifa çağrısı yaptı.

Portekiz teknik direktörü Roberto Martinez'in istifa kararına dair yapılan paylaşımı alıntılayan Varank, "Türkiye'de istifa sadece siyasetçilerden beklenen bir meziyet. Sivil toplum kuruluşlarından spora, yerel yönetimlerden özel sektöre yetki sahipleri, bırakın sorumluluk üstlenmeyi, sorumlu oldukları konuda tatminkar açıklama yapmayı bile zül kabul ediyor" sözlerini sarf etti.

AKP'den beklenmedik milli takım çıkışı: Hacıosmanoğlu ve Montella'ya istifa göndermesi - Resim : 2

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
AKP Milli Takım Montella İbrahim Hacıosmanoğlu
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