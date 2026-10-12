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Halk TV Spor Hacıosmanoğlu'nun neden istifa etmediği ortaya çıktı: Dev planı belli oldu

Hacıosmanoğlu'nun neden istifa etmediği ortaya çıktı: Dev planı belli oldu

TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu baskılara rağmen istifa etmeyi reddetti. Hacıosmanoğlu'nun yayın ihalesi planı belli oldu.

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Spor Servisi
Spor Servisi Editör
Hacıosmanoğlu'nun neden istifa etmediği ortaya çıktı: Dev planı belli oldu

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Yönetim Kurulu, 'Hakemler Dosyası' soruşturması ve milli takımın kötü gidişatı nedeniyle olağanüstü toplandı.

HACIOSMANOĞLU İSTİFA ETMEYİ REDDETTİ

İstifa ve olağanüstü seçimli genel kurul çağrılarını reddeden TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu görevinin başında kalacağını duyurdu.

Devam kararına karşı çıkan pek çok yönetim kurulu üyesi görevinden istifa ederken Hacıosmanoğlu için flaş bir iddia ortaya ayıldı.

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YAYIN İHALESİ SÜRECİNDE BAŞTA KALMAK İSTİYOR

Akşam Gazetesi'nde yer alan habere göre; Hacıosmanoğlu, ocak ayında gerçekleştirilecek yayın ihalesinin kendi yönetiminde gerçekleşmesini istiyor.

150 milyon dolar olan yayın hakkı gelirini 500 milyon dolara çıkarmayı amaçlayan Hacıosmanoğlu böylece kulüplerin güvenini yeniden kazanacak.

FİRMALARLA BİRE BİR GÖRÜŞECEK

Hacıosmanoğlu bu doğrultuda ihaleye katılmayı değerlendiren firmalarla bire bir görüşme gerçekleştirecek. beIN Media Group, TRT, Turkcell, Türk Telekom ve Saran Grup - Amazon ortaklığı ihaleye katılmayı planlıyor.

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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