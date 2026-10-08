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Halk TV Spor Hacıosmanoğlu'nun büyük planı ortaya çıktı: İstifası istenirken yeni hedefi belli oldu

Hacıosmanoğlu'nun büyük planı ortaya çıktı: İstifası istenirken yeni hedefi belli oldu

Art arda yaşanan skandallar sonrası istifası istenen TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nun büyük planı belli oldu. Bir süre daha görevinde kalmak isteyen Hacıosmanoğlu yeni hedefini belirledi.

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Spor Servisi
Spor Servisi Editör
Hacıosmanoğlu'nun büyük planı ortaya çıktı: İstifası istenirken yeni hedefi belli oldu

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan 'Hakemler Dosyası' soruşturması Türkiye Futbol Federasyonu'nu (TFF) zor durumda bıraktı. TFF'nin devamlı olarak arka çıktığı MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu ve hakem Yasin Kol'un tutuklanması ortalığı karıştırdı.

TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu ve yönetim kurulunun istifa ederek olağanüstü genel kurula gidilmesi için baskılar artarken flaş bir iddia ortaya atıldı.

UEFA KONGRESİNE KADAR KALMAK İSTİYOR

Akşam'ın haberine göre; eleştiri oklarının hedefindeki Hacıosmanoğlu istifa etmek istemiyor. Hacıosmanoğlu, 4 Mart'ta Kazakistan'ın Başkenti Astana'da yapılacak 51. UEFA Olağan Kongresine kadar görevinin başında kalmayı planlıyor.

Hacıosmanoğlu'nun büyük planı ortaya çıktı: İstifası istenirken yeni hedefi belli oldu - Resim : 1

BAŞKANLIĞA ADAY OLACAK

Mevcut UEFA Başkanı Alexander Ceferin'in görevi bırakacağını duyurması üzerine harekete geçen Hacıosmanoğlu'nun başkanlığa aday olacağı iddia edildi.

ADAYLIK İÇİN TFF'DE KALMASI ŞART

UEFA kuralları gereği başkanlığa aday olacak isimlerin halihazırda kendi federasyonlarında başkan, başkan yardımcısı, CEO ve genel sekreter gibi pozisyonlarda bulunması gerekiyor. Hacıosmaoğlu bu sebeple 4 Mart'a kadar görevinin başında kalmayı hedefliyor.

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
İbrahim Hacıosmanoğlu TFF UEFA
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