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Hacıosmanoğlu skandalların ortasında gitti: UEFA'da kritik toplantı

TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu skandalların ortasında İsviçre'ye gitti. Hacıosmanoğlu burada UEFA Başkanı Alexander Ceferin ile toplantı yapacak.

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Spor Servisi
Spor Servisi Editör
Hacıosmanoğlu skandalların ortasında gitti: UEFA'da kritik toplantı

'Hakemler Dosyası' soruşturması ve bahis sevkleriyle sarsılan Türkiye Futbol Federasyonu'nda (TFF) başkan İbrahim Hacıosmanoğlu, İsviçre'ye gitti.

UEFA BAŞKANI CEFERIN İLE GÖRÜŞECEK

Sabah'ta yer alan habere göre; İbrahim Hacıosmanoğlu burada UEFA Başkanı Alexander Ceferin ile bir görüşme gerçekleştirecek.

Hacıosmanoğlu ve Ceferin'in burada özellikle Ferhat Gündoğdu ve Yasin Kol'un da tutuklandığı 'Hakemler Dosyası'na dair değerlendirmelerde bulunması bekleniyor.

Hacıosmanoğlu skandalların ortasında gitti: UEFA'da kritik toplantı - Resim : 1

DÖNER DÖNMEZ TFF YÖNETİM KURULU TOPLANACAK

Görüşmenin ardından İstanbul'a dönecek olan Hacıosmanoğlu önümüzdeki günlerde TFF Yönetim Kurulu'yla toplanacak. Toplantıda ilk olarak MHK'nin durumu ve yeni başkanın kim olacak tartışılacak.

MONTELLA'NIN KADERİ BELLİ OLACAK

Daha sonrasında ise son 4 maçını kaybeden milli takım ve Vincenzo Montella'nın kaderi belli olacak. Taraftar, İtalyan teknik adamın kovulmasını talep ederken TFF son kararını toplantıda verecek.

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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