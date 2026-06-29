Hacıosmanoğlu baskılara dayanamadı: Geri adım atıyor

Türk futbolunun en tartışmalı konularından biri olan yabancı oyuncu kuralı, yeniden gündemin zirvesine oturdu.

Kulüpler Birliği toplantısında bir araya gelen Süper Lig kulüplerinin tamamı mevcut 10+4 uygulamasının kaldırılması konusunda ortak bir tavır sergiledi. Şimdi tüm gözler TFF'ye çevrilmiş durumda. Federasyona yakın kaynaklardan kulüplerden gelen baskılar sonrasında TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nun geri adım atacağını belirtti.

MEVCUT KURAL NASIL İŞLİYOR?

Süper Lig'de halihazırda uygulanan 10+4 sistemi, kulüplerin kadrolarında 10 yabancı oyuncu için herhangi bir yaş sınırı aramazken kalan 4 yabancı kontenjanının 23 yaş ve altı oyuncularla doldurulmasını zorunlu kılıyor. Kulüpler bu uygulamanın hem kadro planlamasını zorlaştırdığını hem de rekabet dengesini olumsuz etkilediğini savunuyor.

KULÜPLERDEN ORTAK TALEP: 12 ARTISI

Toplantıda masaya yatırılan seçenekler arasında en çok destek bulan formül 12+ modeli oldu. Bu sistemde 12 yabancı oyuncu yaş sınırı aranmaksızın kadroya dahil edilebilecek; kalan artı kısmında ise 2 ile 5 arasında değişen sayıda genç yabancı oyuncuya yer verilmesi öngörülüyor. Kulüpler bu esnekliğin hem teknik direktörlerin elini güçlendireceğini hem de gençlerin gelişimine katkı sağlayacağını öne sürüldü.

FENERBAHÇE'DEN RADİKAL TEKLİF

Kulüpler arasında en sert tutumu sergileyen taraf Fenerbahçe oldu. Sarı-lacivertli yönetim, yabancı limitinin tümüyle ortadan kaldırılmasını savunuyor. Bu görüşün temelinde Avrupa'nın önde gelen liglerinde uygulanan serbest piyasa anlayışı yatıyor. Ancak bu teklif, Anadolu kulüplerinde ciddi bir rahatsızlık yarattı.

ANADOLU KULÜPLERİ FRENE BASTI

Yabancı limitinin tamamen kaldırılması durumunda büyük kulüplerle aralarındaki rekabet makasının daha da açılacağını öngören Anadolu temsilcileri bu teklife sıcak bakmıyor. Mali güç dengesizliğinin zaten belirgin olduğu Süper Lig'de böyle bir adımın küçük bütçeli kulüplerin yerli oyuncu yetiştirme motivasyonunu da ciddi ölçüde zedeleyeceği kaygısı taşıyor. Bu tartışma aynı zamanda Türk futbolunun yapısal kırılganlıklarını bir kez daha gün yüzüne çıkardı.

İSTİKRAR TALEBİ: EN AZ 2 YIL SABİT KALSIN

Kulüplerin TFF'ye iletmek istediği bir diğer kritik talep ise belirlenen yeni kuralın en az 2 yıl boyunca değiştirilmemesi yönünde. Sık sık değişen yabancı kurallarının kadro planlamasını zorlaştırdığını ve uzun vadeli transfer politikası geliştirmeyi engellediğini vurgulayan kulüpler, istikrarlı bir çerçeve talep etti.

TFF BUGÜN GÖRÜŞECEK

Kulüpler Birliği, bu talepleri bugün Türkiye Futbol Federasyonu ile doğrudan paylaşmak üzere temasa geçti. TFF kulüplerin ortak talebini değerlendirerek yabancı kuralını yeniden masaya yatıracak.