TFF'de milli takım için yeni karar: Hacıosmaoğlu Montella'ya bizzat bildirdi

2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu'nda mücadele eden A Milli Futbol Takımımız son maçında ABD'yi 3-2'lik skorla mağlup etmeyi başardı.

MİLLİLER TURNUVAYA VEDA ETTİ

İlk galibiyetini alan ay-yıldızlılar, grupta 3 puana ulaşsa da son sırada alarak turnuvaya veda etti. ABD grubu lider tamamlarken Avustralya ikinci, Paraguay ise üçüncü sırada yer aldı.

HACIOSMANOĞLU VE MONTELLA HEDEFTE

Bu sonuç taraftarlarda büyük bir hayal kırıklığı yaratırken eleştiri okları Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu ve teknik direktör Vincenzo Montella'ya çevrildi.

TEKNİK EKİP DEĞİŞECEK

TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, Vincenzo Montella'yla yaptığı toplantıda yola devam kararını bildirdi. Ancak taraflar arasında yapılan toplantı sonucunda bazı kararlar alındı.

Takvim'de yer alan habere göre; ilk olarak teknik ekipte değişiklikler yaşanacak. TFF, ekibe mutlaka bir mentör dahil edecek. Ayrıca atletik performans ekibinde bazı isimler değişecek.

FARKLI İSİMLER KADROYA DAHİL EDİLECEK

Ayrıca kadro tercihlerinde de değişim olacak. İtalyan teknik adam, farklı isimleri kadroya dahil edecek. 9 numarasız oyun da gözden geçirilecek.