Güvenç Kurtar sahalara geri dönüyor: Takımı belli oldu

Türk futbolunda futbolculuğundan sonra teknik direktörlük yapan, ancak uzun süredir sahalardan ayrı kalan Güvenç Kurtar geri dönüyor. Güvenç Kurtar'ın takımı belli oldu.

Kurtar, Kocaelispor formasıyla gol kralı olmuş, teknik direktör olarak da bu kulüpte büyük başarılar kazanmıştı.

Gazeteci Hayrettin Albayrak, Güvenç Kurtar için heyecanlı bir bekleyiş olduğunu vurguladı.

Albayrak, Özgür Kocaeli'deki yazısında şu ifadeleri kullandı:

Güvenç Kurtar, 70’li ve 80’li yıllarda Türk futbolunun en önemli santrforlarından biriydi. Kocaelispor’un ilk şampiyonluğunda gol kralı oldu. Sonraki sezonlarda da attığı gollerle takımına büyük katkı sağladı. Kendisine “Bay Gol” lakabı boşuna takılmadı. Golü adeta koklardı. Hep doğru zamanda, doğru yerde olurdu. Allah vergisi bir golcüydü. Kocaelispor’da, sonrasında ise 3. Lig’de Kağıtspor formasıyla sayısız maçını izledim. Gole onun kadar yakın oynayan futbolcu çok az gördüm.

Geçmişi bir kenara bırakıp bugüne gelelim. Güvenç Kurtar’ın 3. Lig ekibi Düzcespor’un teknik direktörlüğüne getirileceğine dair haberler okuyorum. Kurtar, usta bir golcü olmasının yanı sıra Kocaelispor’da başarılı bir teknik direktörlük dönemi de yaşadı. Ne var ki aynı başarıyı diğer takımlarda yakalayamadı. Buna rağmen Türk futbolunda iz bırakmış teknik adamlardan biri olarak hafızalarda yer etti. Bildiğim kadarıyla uzun süredir takım çalıştırmıyor. A Spor’da yorumculuk yapıyor.

DÜZCE'DE HEYECANLI BEKLEYİŞ

Güvenç Hoca 76 yaşında. Ancak kendine iyi baktığı için yaşını hiç göstermiyor. Bu nedenle yeniden sahalara dönmeye sıcak baktığı ifade ediliyor. Bir dönem formasını da giydiği Düzcespor’dan gelecek teklifi kabul edebileceğini söylüyor. Bu arada Düzcespor camiasında da heyecanlı bir bekleyiş var. Bir hafta, on gün içinde durumun netleşeceği konuşuluyor. Güvenç Kurtar’ın Düzcespor’un başına geçmesi, 3. Lig’e de ayrı bir renk katacaktır. Hayırlısı bakalım.