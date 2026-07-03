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Gün doğumundan gün batımına kadar: Haydi Aysu zamanı geldi

Aysu Türkoğlu, dünyanın en prestijli açık su yüzme serisi Ocean's Seven'ın altıncı parkuru olan Tsugaru Kanalı geçişi için Japonya'nın Aomori kentinde Türkiye saati ile bu akşam saat 22.00’da start verecek.

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Spor Servisi
Spor Servisi Editör
Gün doğumundan gün batımına kadar: Haydi Aysu zamanı geldi

Ultramaraton yüzücüsü Aysu Türkoğlu, Japonya'da bu akşam suya girecek.
Bodrumlu yüzücü dünyanın en prestijli açık su yüzme serisi Ocean's Seven'ın altıncı parkuru olan Tsugaru Kanalı geçişi için Japonya'nın Aomori kentinde Türkiye saati ile saat 22.00’da start verecek. Aysu, bu parkuru tamamlaması halinde Ocean's Seven serisinde altı parkuru geçen en genç Türk olarak adını bir kez daha Türk spor tarihine yazdıracak.

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Japonya'nın Honshu ve Hokkaido adalarını birbirinden ayıran Tsugaru Kanalı, çok kuvvetli akıntıları, değişken hava koşulları ve deniz canlıları nedeniyle dünyanın en zorlu açık su yüzme rotaları arasında gösteriliyor.

JAPONLARDAN DESTEK

Bölgedeki güçlü akıntı sistemi ve gece saatlerinde suda yüzmenin oluşturduğu yüksek risk nedeniyle yüzücülere geçiş için yalnızca gün doğumundan gün batımına kadar süre tanınıyor.

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Ocean's Seven serisinin en teknik etaplarından biri olarak kabul edilen Tsugaru Kanalı geçişinde Aysu Türkoğlu'na Japonya Yüzme Federasyonu'nun resmi gözlemcileri, organizasyon ekibi ve kendi destek ekibi de eşlik edecek.
Aysu Türkoğlu, geçtiğimiz yıl Hawaii'de gerçekleştirdiği Kaiwi Kanalı geçişinde tam 21 saat 22 dakika boyunca aralıksız yüzerek dünyanın en zorlu açık su mücadelelerinden birini başarıyla tamamladı.

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Bugüne kadar Manş Denizi, Kuzey Kanalı, Cook Boğazı, Catalina Kanalı ve Kaiwi Kanalı'nı başarıyla tamamlayan Aysu Türkoğlu, Tsugaru Kanalı'nı da geçmesi halinde Ocean's Seven yolculuğunda altıncı parkurunu geride bırakacak ve dünyanın en prestijli açık su yüzme serisini tamamlamaya yalnızca Gibraltar Boğazı kadar yaklaşacak. (DHA)

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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