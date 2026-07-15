Greenwood sonrası Fenerbahçe'den bir bomba daha geldi

Mason Greenwood transferinde mutlu sona ulaşan Fenerbahçe'de transfer çalışmaları devam ediyor. Golcü transferi için Serhou Guirassy, Alexander Sörloth ve Ollie Watkins isimlerini değerlendiren Fenerbahçe görüşmelerden bir sonuç alamadı.

YENİ HEDEF GABRIEL JESUS

Şampiyonluk için iddialı bir kadro kurmak isteyen sarı-lacivertlilerflaş bir isme yöneldi. TeamTalk'un haberine göre; Fenerbahçe'nin yeni hedefi Arsenal'den Gabriel Jesus oldu. Sarı-lacivertliler, oyuncuyu maaşının büyük bir kısmını karşılayarak kiralamayı planlıyor.

BONSERVİSİYLE YOLLAMAK İSTİYORLAR

Öte yandan İngiliz kulübü, Gabriel Jesus'u bonservisiyle göndermek istiyor. Arsenal, oyuncunun transferi için 20 milyon euro talep ediyor.

6 GOL VE 2 ASİST KAYDETTİ

Bu sezon Arsenal formasıyla 27 maça çıkan Gabriel Jesus, 988 dakika sahada kaldı. Brezilyalı santrfor, 6 gol ve 2 asist kaydetti.