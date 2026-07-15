Fenerbahçe'nin yeni transferleri Greenwood, Ake ve Muriqi'nin forma numaralı belli oldu. Formalar satışa çıktı.

Sarı lacivertli kulüpten yapılan açıklama şöyle:

Yeni transferlerimiz Mason Greenwood, Nathan Aké ve Vedat Muriqi'nin isimlerini taşıyan resmi lisanslı maç formaları, Fenerium mağazaları ile Fenerium'un resmi dijital satış kanallarında taraftarlarımızla buluştu.

2026-2027 sezonu hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçemiz, kadrosuna kattığı önemli isimlerle yeni sezona hazırlanırken, yeni transferlerimizin isimlerini taşıyan resmi lisanslı maç formaları da satışa sunuldu.

Her sezon olduğu gibi bu sezon da taraftarlarımızı takımımızın heyecanına ortak eden Fenerium, resmi lisanslı ürünleriyle kulübümüze destek olma imkânı sunmaya devam ediyor. Lisanslı ürünlerimize gösterilen ilgi, Fenerbahçemizin hedeflerine ulaşma yolunda en önemli destek unsurlarından biri olmayı sürdürüyor.

GREENWOOD 11 NUMARA

Yeni sezonun dikkat çeken transferleri Mason Greenwood’un 11, Nathan Aké’nin 15 ve Vedat Muriqi'nin de 19 numaralı forması, sezonun öne çıkan lisanslı ürünleri arasında yerini alırken; taraftarlarımız da takımlarına olan bağlılıklarını tribünlerde, günlük yaşamlarında ve hayatın her alanında gururla yansıtabilecek."