Göztepe'de Rizespor maçı öncesi sakatlık şoku: Tam 5 eksik
Süper Lig'in 6. haftasında Çaykur Rizespor'u konuk edecek Göztepe'de karşılaşma öncesi sakatlık alarmı veriliyor.
Süper Lig'de hiç galibiyet yüzü göremeyen Göztepe Ligin 6.maçında evinde Rizespor'u ağırlayacak. Ev sahibi takımda 5 önemli eksik bulunuyor.
Gürsel Aksel Stadı'nda oynanacak karşılaşma öncesinde Göztepe'nin savunma hattındaki eksikler dikkat çekiyor. Sundberg ve Godoi'nin yanı sıra İbrahim Sabra, Furkan Bayır ve Miroshi'nin de sakatlıkları nedeniyle kadroda yer alamayacağı bildirildi.
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Sezona istediği başlangıcı yapamayan İzmir ekibi, Süper Lig'in 6. haftasında Çaykur Rizespor karşısında ilk galibiyetini almak için sahaya çıkacak.
Gürsel Aksel Stadı'nda oynanacak mücadele Sezona istediği başlangıcı yapamayan İzmir ekibi, Süper Lig'in 6. haftasında Çaykur Rizespor karşısında ilk galibiyetini almak için sahaya çıkacak.
Gürsel Aksel Stadı'nda oynanacak mücadele yarın saat 20.00'de başlayacak. Karşılaşmada Oğuzhan Çakır düdük çalacak.
Zorlu randevu öncesinde Göztepe'de sakatlıklar teknik heyetin planlarını zorlaştırıyor. Sarı-kırmızılılarda Sundberg ve Godoi'nin sakatlıkları nedeniyle karşılaşmada forma giyemeyeceği öğrenildi.