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Halk TV Spor Gheorghe Hagi Akademisi'nde yetişen ''Harika çocuk'' Süper Lig ekibine imzayı attı

Gheorghe Hagi Akademisi'nde yetişen ''Harika çocuk'' Süper Lig ekibine imzayı attı

Süper Lig ekibi Çorum FK, ülkesinde ''wonderkid'' (harika çocuk) olarak gösterilen ve Gheorghe Hagi Akademisi'nde yetişen Rumen milli futbolcu Andrei Borza'yı renklerine bağladığını açıkladı.

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Spor Servisi
Spor Servisi Editör
Gheorghe Hagi Akademisi'nde yetişen ''Harika çocuk'' Süper Lig ekibine imzayı attı

Süper Lig ekiplerinden Arca Çorum FK, Rumen milli futbolcu Andrei Borza'yı kadrosuna kattı.

Kulüpten yapılan yazılı açıklamada, 21 yaşındaki sol bek oyuncusu ile 4+1 yıllık sözleşme imzalandığı bildirildi.

''HARİKA ÇOCUK'' İMZAYI ATTI

Borza'nın Romanya Gheorghe Hagi Akademisi'nde yetiştiği ve ülkesinde "wonderkid" (harika çocuk) olarak gösterildiği belirtilen açıklamada, "Borza, Romanya’nın U15, U16, U17, U19 ve U20 milli takımlarında forma giymiş, son olarak Romanya A Milli Takımı kadrosunda yer almıştır.

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Avrupa futbolunun yakından takip ettiği genç oyuncu, transfer döneminde Porto ve Genoa gibi önemli kulüplerin de transfer listesinde yer almıştır. Arca Çorum FK ailesine hoş geldin Andrei Borza. Kırmızı-siyahlı formamız altında başarılı bir kariyer diliyoruz." ifadelerine yer verildi.

TARİHİNDE İLK KEZ SÜPER LİG'DE

Tarihinde ilk kez Süper Lig'de boy gösterecek olan Çorum FK, sezonu Galatasaray maçı ile açacak.
Galatasaray - Çorum FK maçı, 14 Ağustos Cuma günü RAMS Park'ta oynanacak ve saat 21.30'da başlayacak.

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
Çorum FK Transfer
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