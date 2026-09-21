Genç oyuncu maç dönüşü hastaneye kaldırıldı: Anjiyo sonucu açıklandı

Trendyol 1. Lig'in 8. haftasında deplasmanda Manisa FK'yı 90+4. dakikada bulduğu golle 1-0 mağlup eden İstanbulspor, dönüş yolunda büyük bir korku yaşadı.

Mücadelede 90 dakika boyunca sahada kalan sarı-siyahlı ekibin 19 yaşındaki futbolcusu Elvin Mendy, İstanbul'a doğru hareket eden takım otobüsünde rahatsızlandı.

OTOBÜSTE KALP KRİZİ YAŞADI

Takım kafilesi Manisa'nın Kırkağaç ilçesi yakınlarındayken göğüs ağrısı ve nefes darlığı şikayetleri baş gösteren genç futbolcu, tedbir amaçlı olarak Kırkağaç Devlet Hastanesi Acil Servisi'ne götürüldü.

Burada yapılan ilk klinik değerlendirmelerde kalp krizi şüphesi uyanması üzerine Mendy, ileri tetkik ve müdahale için vakit kaybedilmeden Manisa Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.

SEVİNDİRİCİ HABER GELDİ

Manisa Şehir Hastanesi'nde acil olarak anjiyoya alınan Elvin Mendy'den yüreklere su serpen haber geldi.

İstanbulspor Kulübü tarafından yapılan resmi bilgilendirmede, genç oyuncunun kalp damarlarında herhangi bir tıkanıklığa ya da sorun oluşturacak bulguya rastlanmadığı, rahatsızlığın kalp kaynaklı olmadığının tespit edildiği açıklandı.

Sağlık durumunun iyi olduğu belirtilen 19 yaşındaki futbolcunun hastanedeki kontrollerinin tamamlanmasının ardından tedbir amaçlı takip sürecinin devam ettiği bildirildi. Sarı-siyahlı kulüp yayınladığı mesajla oyuncusuna geçmiş olsun dileklerini iletti.