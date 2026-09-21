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Halk TV Spor Galatasaray'da ilk 11 değişiyor: O isim kulübeye çekilecek

Galatasaray'da ilk 11 değişiyor: O isim kulübeye çekilecek

Galatasaray, 4-0'lık ağır Trabzonspor yenilgisi sonrası teknik direktör Okan Buruk ilk 11'i değiştirme kararı aldı.

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Spor Servisi
Spor Servisi Editör
Galatasaray'da ilk 11 değişiyor: O isim kulübeye çekilecek
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Sarı-kırmızılılar, 4-0'lık ağır Trabzonspor yenilgisinden sonra teknik direktör Okan Buruk ilk 11'de değişikliğe gitme kararı aldı.

UEFA Şampiyonlar Ligi'ne Sporting Lizbon'a 3-1'lik mağlubiyetle başlayan Galatasaray, Süper Lig'de Trabzonspor'a karşıda ağır bir yara aldı.

Trabzonspor karşısında 4-0 mağlup olan Okan Buruk ve öğrencileri, zirve yarışında büyük bir kayıp yaşadı.

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Milli araya mağlubiyetle giren sarı kırmızılılar, Trabzonspor karşısında alınan büyük yenilgiyle teknik direktör Okan Buruk ilk 11'deki bazı isimlerde değişiklik yapmayı düşünüyor.

Galatasaray, 4-0'lık ağır Trabzonspor yenilgisi sonrası teknik direktör Okan Buruk ilk 11'i değiştirme kararı aldı.

SAKATLIKTAN DÖNERLERSE KADRODA

Sakatlığı bulunan Victor Osimhen, Mario Lemina ve Wilfred Singo'nun milli arada geri dönmesi bekleniyor. Bu üç ismin sakatlıklarını atlatması durumunda Okan Buruk'un, milli ara dönüşü oynanacak olan Kasımpaşa karşısında oynatması bekleniyor.

LEROY SANE YEDEK KULÜBESİNDE

Trabzonspor ve Sporting Lizbon karşısında hazır bir görüntü göstermeyen Leroy Sane'nin yedek kulübesine çekilmesi bekleniyor. Yeni transfer Aleksey Batrakov'un ise ilk 11'e monte edilmesi bekleniyor.
Savunma hattında da bazı değişikliklerin olması bekleniyor.

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
Galatasaray Okan Buruk
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