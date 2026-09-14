Galatasaray'ın yıldızından Victor Osimhen itirafı

Galatasaray MCT Technic Erkek Basketbol Takımı'nda 2026-2027 sezonu öncesi medya günü etkinliği gerçekleştirildi.

Sinan Erdem Spor Salonu'nda yapılan etkinliğe Galatasaray MCT Technic Başantrenörü Gianmarco Pozzecco ve sarı-kırmızılı takımın basketbolcuları katıldı.

''AVRUPA'DAKİ EN GÜÇLÜ LİG TÜRKİYE LİGİ''

Etkinlikte basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Pozzecco, Galatasaray'da olduğu için çok mutlu olduğunu kaydederek, "Türk insanı harika. Ailem de buraya geldi, bu sezon hep benimle olacaklar. O sebeple de iyi hissediyorum. Özellikle karım ülkeyi ve insanları çok sevdi. Kulüp olarak çok rekabetçi bir takım kurduk. Biraz daha zamana ihtiyacımız var çünkü takımda çok şey değiştirdik.

Geçen sezondan sadece Buğrahan Tuncer, Can Korkmaz ve Jerome Robinson'u kadromuzda tutuyoruz. Her şey yeni. Beraber oynayıp çok rekabetçi olacağız. Bu bağlamda da aynı zamanda Hidayet Türkoğlu'nu da tebrik ediyorum çünkü Avrupa'daki en güçlü ligin Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi olduğunu düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

''HER ŞEYİ KAZANMAK İSTİYORUM''

Her zaman elinden gelenin en iyisini yapmak zorunda olduğunu aktaran Pozzecco, "Sahaya çıktığımızda kazanmak zorundayız. Basketbol Şampiyonlar Ligi'ni kazanmak ve Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde belli bir noktaya gelmek istiyorum. Güzel bir kadro kurduk. Üzerimde baskı var. Her şeyi kazanmak istiyorum. Beşiktaş, Anadolu Efes, Fenerbahçe Tarfin ve Bahçeşehir Koleji ile rekabet edeceğiz. Ben de bu duruma iyimser bakıyorum." diye konuştu.

''TEHLİKE OLUŞTURACAĞINI DÜŞÜNÜYORUM''

Sarı-kırmızılı taraftarların basketbol maçlarına daha çok gelmelerini istediklerini vurgulayan İtalyan çalıştırıcı, "Aslında başarının anahtarı, seyircimizin salona gelmesi. Sadece kendi taraftarımızın yapabileceği şeylerin rakipler için tehlike oluşturacağını düşünüyorum. İnsanları gelmeye ikna etmek tabii ki zor bir şey ama 1-2 tane dolu bir salonda oynanan maçın videolarını izledim. Bunun sadece Avrupa'da 1-2 yerde olabileceğini düşünüyorum. Geçen sene bazı aldığımız sonuçlardan dolayı da taraftarımızı getiremedik ama en büyük hedefimiz takım olarak en baştan en sona kadar taraftarımızı salona çekmek." değerlendirmesinde bulundu.

Pozzecco, maç içerisinde duygularını gösterdiğini kaydederek, şöyle devam etti:

"Maçlarda oyuncularıma sarılıyorum ve sevgimi gösteriyorum. İnsanlar bana bunu soruyor. Her koçun yaklaşımı başka olur ama insanlara sarılmak ve insanlara sevgi göstermek gibi bir eğilimim var. Koç olduğumda da aslında oyuncularıma sarılmak istedim. Buna da devam edeceğim çünkü benim karakterimde bu var."

Bu sene maçların Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak olmasına değinen Pozzecco, "Taraftarları salona bekliyoruz. Aslında benim için Sinan Erdem'e geçmek çok da bir şey değiştirmedi. Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi'ne 15 dakikada gidiyordum. Fişekhane'de yaşıyorum. O sebeple iki salonun tam ortasındayım. Bütün taraftarları salonumuza bekliyoruz. Çünkü onlarsız bu şekilde ilerleyemeyeceğiz." şeklinde konuştu.

CHİIMEZIE METU: OSİMHEN İLE TRANSFER OLMADAN ÖNCE KONUŞTUM

Galatasaray'ın kadrosuna yeni dahil olan Nijeryalı basketbolcu Chimezie Metu, sarı-kırmızılı futbol takımında oynayan vatandaşı Victor Osimhen ile transferi öncesi konuştuğunu söyledi.

Kendi transferi öncesinde Osimhen ile görüş alışverişinde bulunduğunu aktaran Metu, "Direkt olarak beni ikna etmeye çalışmadı. Galatasaray'ın ne kadar harika olduğunu söyledi. Kendi düşüncelerini aktardı. Tabii ki de çok güzel şeyler de söylediği için günün sonunda kendi kararımı verdim. Benim için çok iyi bir konuşmaydı. Osimhen, gelmemde gerçekten etkili oldu." ifadelerini kullandı.

Galatasaray'ın çok büyük bir kulüp olduğunu anlatan Metu, "Herkes Galatasaray'ı biliyor. Dünyada tanınan bir kulüpteyim. Buraya gelmek benim için fırsat. Çok heyecanlıyım. Bu sezon için çok büyük umutlarımız var. Çok güzel olacağına inanıyorum." diye konuştu.

CAN KORKMAZ: "DAHA ALIŞMA DÖNEMİNDEYİZ"

Sarı-kırmızılı ekibin tecrübeli oyun kurucusu Can Korkmaz ise yeni sezon öncesi güzel bir hazırlık dönemi geçirdiklerini söyledi.

Yeni bir takım olduklarını kaydeden Can, "Daha alışma dönemindeyiz. Yine de güzel bir hazırlık dönemi geçirdik. Umarım bu sezonda en iyi şekilde galibiyetlerle başlarız. Umarım bu birbirimize alışma sürecini hızlandırmış oluruz." dedi.

Basketbol Şampiyonlar Ligi'ndeki hedeflerine değinen 33 yaşındaki oyuncu, "Şampiyonlar Ligi'nde 'Dörtlü Final'e kalmak istiyoruz. Ondan sonra finale çıkıp kupayı kazanmak istiyoruz. Bunun için de yeterli bir kadroya sahip olduğumuzu düşünüyorum. Umarım alışma sürecini en hızlı şekilde atlatırız." değerlendirmesinde bulundu. (AA)