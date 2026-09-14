Acun Ilıcalı şaşkına çevirdi

Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City ve Maribor, lige muhteşem bir başlangıç yaptı ve yollarına kayıpsız bir şekilde devam ediyor.

İki takımın bu durumu, Acun Ilıcalı'nın yüzünü güldürdü.

MARIBOR LİDER DEVAM EDİYOR

1. Slovenya Prva Ligi takımlarından Maribor, teknik direktör Darko Milanic yönetiminde çıktığı 9 lig maçında 5 galibiyet alırken 4 beraberlik elde etti ve şu ana kadar yenilgi yüzü görmedi.

19 puan toplayan Maribor, ligin zirvesinde yer alıyor.

Geride kalan 9 haftada 17 kez rakip fileleri havalandıran Maribor, kalesinde ise 6 gol gördü.

Slovenya Kupası'nda mücadele eden Maribor, ilk turda deplasmanda Slovenj Gradec'i 7-0 yenerek 2. tura yükseldi.

HULL CITY İNGİLTERE'Yİ SALLADI

10 yıl sonra Premier Lig'e geri dönen Hull City, lige olağanüstü bir başlangıç yapmayı başardı.

Teknik direktör Sergej Jakirovic yönetiminde 4 maça çıkan Hull City, Manchester United ve Coventry'i yenerken, Aston Villa ve Chelsea ile berabere kalarak 8 puan topladı ve 3. sırada yer alıyor.

ACUN ILICALI ŞAŞKINA ÇEVİRDİ

Acun Ilıcalı'nın takımlarının bu başarısı, Avrupa basınını şaşkına çevirdi.

Avrupa basını, elde edilen bu başarıyı şaşkınlıkla takip etti.