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Sergen Yalçın Arda Güler'i uyardı: Uğraşma onunla, seni de yakmasın

Yorumculuk yapan Sergen Yalçın, Real Madrid'de oynayan milli futbolcu Arda Güler'e uyarılarda bulundu.

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Spor Servisi
Spor Servisi Editör
Sergen Yalçın Arda Güler'i uyardı: Uğraşma onunla, seni de yakmasın

İspanyol devi La Liga'yı çalıştıran teknik direktör Jose Mourinho'nun milli futbolcu Arda Güler'i son maçlarda yedek kulübesine çekmesi tartışma konusu olurken, yorumculuk yapan Sergen Yalçın'dan Arda Güler'e uyarı geldi.

KAFA Sports YouTube kanalında değerlendirmelerde bulunan Sergen Yalçın, Arda Güler'in Jose Mourinho'ya dikkat etmesi gerektiğini ifade etti.

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''UĞRAŞMA ONUNLA! SENİ DE YAKMASIN''

Portekizli teknik direktörün 'günlerinin sayılı' olduğunu dile getiren Yalçın, "Mourinho antrenörlüğü falan bırakmış. Çok fazla uzun kalmaz Real Madrid'de. Arda Güler'e tavsiyem; aman idare et orada biraz... Uğraşma onunla. Zaten gidecek, seni de yakmasın giderken." ifadelerini kullandı.

İSTEDİĞİ SÜRELERİ ALMAKTA ZORLANDI

Şampiyonlar Ligi'nde aldığı ceza nedeniyle takımını yalnız bırakan Arda Güler, La Liga'da ise henüz beklenen süreleri alamadı. Milli futbolcu, ligde geride kalan 5 karşılaşmada toplam 227 dakika sahada kaldı. Maç başına yaklaşık 45 dakikalık süre alan genç yıldız, bu süreçte 1 gol atarken 2 de asist yaparak takımının skor üretimine katkıda bulundu.

Milli yıldızın güncel piyasa değeri ise 90 milyon euro olarak gösteriliyor.

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
Sergen Yalçın Arda Güler
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