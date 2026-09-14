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Halk TV Spor Trabzonspor dev maç öncesi kararını açıkladı: Galatasaray taraftarı sevindi

Trabzonspor dev maç öncesi kararını açıkladı: Galatasaray taraftarı sevindi

Trabzonspor, Galatasaray maçı için bilet fiyatlarını açıkladı. Bordo-mavililer, deplasman tribününü 2 bin TL olarak belirledi.

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Spor Servisi
Spor Servisi Editör
Trabzonspor dev maç öncesi kararını açıkladı: Galatasaray taraftarı sevindi

Süper Lig'in 6. haftasında Trabzonspor sahasında Galatasaray ile karşılaşacak. 19 Eylül Cumartesi günü Papara Park'ta oynanacak mücadele saat 20.00'de başlayacak.

EN PAHALI BİLET 25 BİN TL

Karşılaşma öncesi her iki taraf da hazırlıklarını sürdürürken bilet fiyatlarını açıkladı. Dev maçın en pahalı bileti 25 bin TL en ucuz bileti ise 2 bin TL olarak duyuruldu. Deplasman biletleri de 2 bin TL olarak belirlendi.

DEPLASMAN TRİBÜNÜ 2 BİN TL OLDU TARAFTARLAR SEVİNDİ

Bazı kulüplerin 4 büyüklere yönelik yüksek fiyat politikası son zamanlarda tartışma konusu oldu. Trabzonspor'un deplasman fiyatını 2 bin TL olarak belirlemesi memnuniyetle karşılandı.

Trabzonspor - Galatasaray karşılaşmasının Bilet fiyatları şöyle:

VIP Platinum - B: 25.000 TL

VIP Platinum - A/C: 20.000 TL

VIP Gold: 15.000 TL

VIP Bordo: 10.000 TL

VIP Silver: 10.000 TL

Batı Tribünler: 5.000 TL

Doğu Tribünler: 4.000 TL

Mattia Ahmet Minguzzi Tribünü: 3.000 TL

Güney - Kuzey Kale Arkası: 2.000 TL

Misafir Tribün: 2.000 TL

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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