Trabzonspor dev maç öncesi kararını açıkladı: Galatasaray taraftarı sevindi
Trabzonspor, Galatasaray maçı için bilet fiyatlarını açıkladı. Bordo-mavililer, deplasman tribününü 2 bin TL olarak belirledi.
Süper Lig'in 6. haftasında Trabzonspor sahasında Galatasaray ile karşılaşacak. 19 Eylül Cumartesi günü Papara Park'ta oynanacak mücadele saat 20.00'de başlayacak.
EN PAHALI BİLET 25 BİN TL
Karşılaşma öncesi her iki taraf da hazırlıklarını sürdürürken bilet fiyatlarını açıkladı. Dev maçın en pahalı bileti 25 bin TL en ucuz bileti ise 2 bin TL olarak duyuruldu. Deplasman biletleri de 2 bin TL olarak belirlendi.
DEPLASMAN TRİBÜNÜ 2 BİN TL OLDU TARAFTARLAR SEVİNDİ
Bazı kulüplerin 4 büyüklere yönelik yüksek fiyat politikası son zamanlarda tartışma konusu oldu. Trabzonspor'un deplasman fiyatını 2 bin TL olarak belirlemesi memnuniyetle karşılandı.
Trabzonspor - Galatasaray karşılaşmasının Bilet fiyatları şöyle:
VIP Platinum - B: 25.000 TL
VIP Platinum - A/C: 20.000 TL
VIP Gold: 15.000 TL
VIP Bordo: 10.000 TL
VIP Silver: 10.000 TL
Batı Tribünler: 5.000 TL
Doğu Tribünler: 4.000 TL
Mattia Ahmet Minguzzi Tribünü: 3.000 TL
Güney - Kuzey Kale Arkası: 2.000 TL
Misafir Tribün: 2.000 TL