Galatasaray'ın yıldızına talip çıktı: Anlaşmayı kabul etti
Premier Lig ekiplerinden Aston Villa, Gabriel Sara'ya talip oldu. Oyuncu teklifi kabul ederken Galatasaray'la Aston Villa'nın anlaşması bekleniyor.
Süper Lig'de şampiyonluğa ulaşan Galatasaray'da gözler yaz transfer dönemine çevrildi. Bazı isimlerle yollarını ayırması beklenen sarı-kırmızılılarda Gabriel Sara'ya talip çıktı.
GABRIEL SARA ASTON VILLA'YA 'EVET' DEDİ
İngiltere Premier Lig ekiplerinden Aston Villa, sarı-kırmızılıların Brezilyalı yıldızı Gabriel Sara'yı transfer etmek için harekete geçti. Oyuncuyla temasa geçen İngiliz kulübü, anlaşmaya vardı.
GALATASARAY EN AZ 35 MİLYON EURO İSTİYOR
Kulüplerin anlaşması halinde Gabriel Sara, İngiltere'nin yoluna tutacak. Oyuncunun ayrılmasına olumlu bakan sarı-kırmızılılar, 35-40 milyon euro arası bir transfer bedeli talep ediyor.
18 MİLYON EURO ÖDEDİLER
2024-2025 sezonunun başında Gabriel Sara'yı kadrosuna katan sarı-kırmızılılar, Norwich City'ye 18 milyon euro bonservis bedeli ödedi.
BU SEZON 6 GOL VE 5 ASİST KAYDETTİ
Galatasaray formasıyla bu sezon 42 maça çıkan Gabriel Sara, 6 gol ve 5 asistlik katkı sağladı.