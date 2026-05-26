Mauro Icardi teklifi düşünmeden reddetti: Anlaşma ihtimali kalmadı

Süper Lig ekiplerinden Galatasaray'da üst üste 4. şampiyonluğunu yaşayan Mauro Icardi'nin sözleşmesi sona eriyor.

HENÜZ ANLAŞMA SAĞLANAMADI

Yönetim ile oyuncunun menajeri Elia Pino arasında bir görüşme gerçekleşse de henüz olumlu sonuç alınamadı. Sarı-kırmızılılar, Arjantinli futbolcunun oynama garantisi talebine olumsuz dönüş yaptı.

OLYMPIACOS TALİP OLDU

Sözleşme görüşmeleri devam ederken Japonya'ya tatile giden Mauro Icardi'ye komşudan sürpriz bir teklif geldi. Sabah'ta yer alan habere göre; Olympiacos, Mauro Icardi'ye talip oldu.

DÜŞÜNMEDEN REDDETTİ

Ancak Mauro Icardi, gelen teklifi düşünmeden reddetti. Oyuncunun, Galatasaray olmazsa İtalya'ya dönmek istediği kaydedildi.

CORINTHIANS'IN DA GÜNDEMİNDE

Brezilya Serie A ekiplerinden Corinthians'ın da Mauro Icardi'yi gündemine aldığı gelen haberler arasında yer alıyor.