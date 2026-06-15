Galatasaray'ın yıldızı 90'ıncı dakikada güldü

ABD, Kanada ve Meksika'nın ortak ev sahipliğinde düzenlenen 2026 Dünya Kupası E Grubu ikinci maçında Fildişi Sahili ile Ekvador karşı karşıya geldi. Philadelphia Stadı'nda oynanan mücadeleyi 68 bin 274 seyirci izledi.

DİALLONUN GOLÜ MAÇI TAYİN ETTİ

Maçın 90. dakikasında Fildişi Sahili, Diallo'nun attığı golle sahadan 1-0 galip ayrıldı. Golün asistini Galatasaray'ın savunma oyuncusu Singo yaptı. Mücadelede her iki takım da direkten dönen toplarla şanssızlık yaşadı; Ekvador'un üç, Fildişi Sahili'nin ise bir topu direkten döndü.

TANIDIK İSİMLER FORMA GİYDİ

Karşılaşmada Türkiye'den tanınan birçok futbolcu forma giydi. Fildişi Sahili'nde Galatasaray'dan Singo, Beşiktaş'tan Agbadou, Trabzonspor'dan Oulai ve Rizespor'dan Fofana mücadele ederken, Ekvador'da eski Fenerbahçeli Enner Valencia da sahada yer aldı.

GRUP SIRALAMASI

Fransa Futbol Federasyonu'ndan Francois Letexier'in yönettiği mücadele sonucunda Fildişi Sahili, ilk maçını kazanan Almanya ile birlikte 3 puana ulaştı. İlk maçında Almanya'ya 7-1 mağlup olan Curaçao ise henüz puanla tanışamadı. Ekvador ise bu sonuçla puansız kaldı.