Galatasaray'ın yeni transferi sahaya indi

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Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftasında deplasmanda Portekiz ekibi Sporting ile oynayacağı maçın hazırlıklarına yaptığı antrenmanla başladı. Sarı-kırmızılı ekibin yeni transferi El Chadaille Bitshiabu, takımla ilk antrenmanına çıktı.

Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman dinamik ısınmayla başladı. Koşu çalışması ve iki grup halinde pas çalışmasıyla devam eden antrenman, geçiş çalışmasının ardından çift kale maçla sona erdi. Öte yandan Galatasaray’ın yeni transfer El Chadaille Bitshiabu, takımla ilk antrenmanına çıktı.

Sarı-kırmızılı ekip, yarın saat 11.00’de yapacağı antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek.

EL CHADAILLE BITSHIBAU KARİYERİ

Fransa'da yetişen El Chadaille Bitshiabu, futbol kariyerine Paris Saint-Germain altyapısında başladı. 2021 yılında PSG'nin A takımında forma giymeye başlayan genç stoper, fizik gücü ve hava toplarındaki etkinliğiyle dikkat çekti.

2023'te Almanya'nın RB Leipzig takımına transfer olan Bitshiabu, kariyerini Bundesliga'da sürdürdü. Genç yaşına rağmen önemli bir deneyim kazanan Fransız savunmacı, gelişimini sürdürerek gelecek vadeden oyuncular arasında gösteriliyor.