Halk TV Canlı Yayın
Halk TV Spor Galatasaray'ın yeni transferi sahaya indi

Galatasaray'ın yeni transferi sahaya indi

Galatasaray'ın yeni transferi El Chadaille Bitshiabu, takımla birlikte ilk antrenmanına çıktı.

Halk TV sizin sesiniz! Tıklayın güvenilir kaynağınıza ekleyin
Spor Servisi
Spor Servisi Editör
Galatasaray'ın yeni transferi sahaya indi

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftasında deplasmanda Portekiz ekibi Sporting ile oynayacağı maçın hazırlıklarına yaptığı antrenmanla başladı. Sarı-kırmızılı ekibin yeni transferi El Chadaille Bitshiabu, takımla ilk antrenmanına çıktı.

Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman dinamik ısınmayla başladı. Koşu çalışması ve iki grup halinde pas çalışmasıyla devam eden antrenman, geçiş çalışmasının ardından çift kale maçla sona erdi. Öte yandan Galatasaray’ın yeni transfer El Chadaille Bitshiabu, takımla ilk antrenmanına çıktı.

Sarı-kırmızılı ekip, yarın saat 11.00’de yapacağı antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek.

Beşiktaş'ta Fenerbahçe derbisine saatler kala son dakika gelişmesiBeşiktaş'ta Fenerbahçe derbisine saatler kala son dakika gelişmesi

EL CHADAILLE BITSHIBAU KARİYERİ

Fransa'da yetişen El Chadaille Bitshiabu, futbol kariyerine Paris Saint-Germain altyapısında başladı. 2021 yılında PSG'nin A takımında forma giymeye başlayan genç stoper, fizik gücü ve hava toplarındaki etkinliğiyle dikkat çekti.

2023'te Almanya'nın RB Leipzig takımına transfer olan Bitshiabu, kariyerini Bundesliga'da sürdürdü. Genç yaşına rağmen önemli bir deneyim kazanan Fransız savunmacı, gelişimini sürdürerek gelecek vadeden oyuncular arasında gösteriliyor.

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
Galatasaray Şampiyonlar Ligi Transfer
Halk TV
Künye Reklam İletişim
App Store'dan İndir
Google Play'den İndir
Copyright © 2026Halk TV Tüm Hakları Saklıdır Haber Yazılımı: BilginPro