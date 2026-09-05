Beşiktaş'ta Fenerbahçe derbisine saatler kala son dakika gelişmesi
Süper Lig'in 4. haftasında Beşiktaş'ın Fenerbahçe'ye konuk olacağı derbi öncesi siyah-beyazlılarda flaş bir gelişme yaşandı.
Beşiktaş, Süper Lig'in 4. haftasında deplasmanda Fenerbahçe ile karşılaşacak.
Chobani Stadyumu'nda oynanacak ve saat 20.00'de başlayacak derbiyi hakem Halil Umut Meler yönetecek.
Halil Umut Meler'in yardımcılıklarını Çağlar Uyarcan ve Abdullah Bora Özkara yapacak.
VAR'da Tomas Kwiatkowski, AVAR'da ise Murat Altan olacak.
BEŞİKTAŞ'TA FLAŞ SON DAKİKA GELİŞMESİ
Beşiktaş'ta Fenerbahçe derbisine saatler kala son dakika gelişmesi yaşandı.
Siyah-beyazlıların teknik direktörü Vincenzo Italiano'nun dev derbiye tek değişiklikle çıkacağı ifade edildi.
Sabah'ın haberine göre; deneyimli teknik adam, Fenerbahçe derbisinde ilk 11'den sadece Emmanuel Agbadou'yu değiştirecek.
İtalyan teknik adamın Agbadou'yu kulübeye çekeceği ve yerine Emirhan Topçu'yu ilk 11'de başlatacağı aktarıldı.
İKİ TAKIMIN PUAN DURUMU
Fenerbahçe ve Beşiktaş, Süper Lig'de oynadığı 3 maçta 2 galibiyet ve 1 yenilgi alarak 6 puan topladı.