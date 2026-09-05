Fenerbahçe'ye Beşiktaş derbisi öncesi müjdeli haber: Gözler İsmail Kartal'da

Fenerbahçe, Süper Lig'in 4. haftasında bu akşam ezeli rakibi Beşiktaş'la karşı karşıya gelecek. Kadıköy Chobani Stadı'nda oynanacak maç saat 20.00'de başlayacak.

Derbiye saatler kala Fenerbahçe'ye müjdeli haber geldi. Gözler teknik direktör İsmail Kartal'a çevrildi.

ASENSIO GELİŞMESİ

Fenerbahçe'de sakat olduğu belirtilen Marco Asensio'nun derbide oynaması beklenmiyordu.

Ancak derbiye saatler kala Asensio gelişmesi yaşandı.

HT Spor'daki habere göre; dün takımla birlikte antrenmanlara başlayan Asensio, derbinin kadrosunda olacak.

Haberde İspanyol futbolcunun kadroya alınacağı, ancak ilk 11'de yer almayacağı belirtildi.

Asensio, maçın gidişatına göre teknik direktör İsmail Kartal'ın kararına göre oyuna girecek.

Kerem Aktürkoğlu'nun da maç kadrosunda bulunacağı, ilk 11'de olup olmayacağına teknik direktör İsmail Kartal'ın karar vereceği ifade edildi.