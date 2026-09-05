Aziz Yıldırım ile Hakan Safi buluştu: Fenerbahçe'de kritik randevu

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım ile eski yönetici Hakan Safi'nin kongreden sonra ilk kez buluştukları belirtildi.

Kongrede Hakan Safi de başkan adayı olarak yarışmıştı. Gergin geçen kongre süreci sonucunda kazanan Aziz Yıldırım olmuştu.

AZİZ YILDIRIM - HAKAN SAFİ GÖRÜŞMESİ

Fotospor'dan Erhan Alveroğlu'nun haberine göre Aziz Yıldırım ile Hakan Safi dün bir araya geldi.

Görüşmenin olumlu geçtiği belirtilen haberde Hakan Safi'nin “Seçim bitti, kaybettik ama Fenerbahçeliliğimiz devam ediyor” dediği ve Kerem Aktürkoğlu'nun kontratındaki katkısını düzenleyerek sürdürmek istediğini söylediği ifade edildi.

Habere göre görüşmede ayrıca loca, iptal edilen kombineler ve bazı diğer konular da gündeme geldi.

Aziz Yıldırım'ın Hakan Safi’nin Fenerbahçe’ye yaptığı katkıları olumlu bulduğunu ilettiği, Hakan Safi'nin ise ihtiyaç olması halinde her zaman desteğe hazır olduğunu belirttiği haberde yer aldı.