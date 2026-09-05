Halk TV Canlı Yayın
Halk TV Spor Aziz Yıldırım ile Hakan Safi buluştu: Fenerbahçe'de kritik randevu

Aziz Yıldırım ile Hakan Safi buluştu: Fenerbahçe'de kritik randevu

Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım ile eski yönetici Hakan Safi, kongre sonrası ilk kez buluştu. Kritik randevuda konuşulanlar belli oldu.

Halk TV sizin sesiniz! Tıklayın güvenilir kaynağınıza ekleyin
Spor Servisi
Spor Servisi Editör
Aziz Yıldırım ile Hakan Safi buluştu: Fenerbahçe'de kritik randevu
Son Güncelleme:

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım ile eski yönetici Hakan Safi'nin kongreden sonra ilk kez buluştukları belirtildi.

Aziz Yıldırım'dan Beşiktaş derbisi öncesi flaş hamle: İsmail Kartal'a söylediAziz Yıldırım'dan Beşiktaş derbisi öncesi flaş hamle: İsmail Kartal'a söyledi

Kongrede Hakan Safi de başkan adayı olarak yarışmıştı. Gergin geçen kongre süreci sonucunda kazanan Aziz Yıldırım olmuştu.

AZİZ YILDIRIM - HAKAN SAFİ GÖRÜŞMESİ

Fotospor'dan Erhan Alveroğlu'nun haberine göre Aziz Yıldırım ile Hakan Safi dün bir araya geldi.
Görüşmenin olumlu geçtiği belirtilen haberde Hakan Safi'nin “Seçim bitti, kaybettik ama Fenerbahçeliliğimiz devam ediyor” dediği ve Kerem Aktürkoğlu'nun kontratındaki katkısını düzenleyerek sürdürmek istediğini söylediği ifade edildi.
Habere göre görüşmede ayrıca loca, iptal edilen kombineler ve bazı diğer konular da gündeme geldi.
Aziz Yıldırım'ın Hakan Safi’nin Fenerbahçe’ye yaptığı katkıları olumlu bulduğunu ilettiği, Hakan Safi'nin ise ihtiyaç olması halinde her zaman desteğe hazır olduğunu belirttiği haberde yer aldı.

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
Fenerbahçe Aziz Yıldırım Hakan Safi
Halk TV
Künye Reklam İletişim
App Store'dan İndir
Google Play'den İndir
Copyright © 2026Halk TV Tüm Hakları Saklıdır Haber Yazılımı: BilginPro