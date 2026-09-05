Aziz Yıldırım'dan Beşiktaş derbisi öncesi flaş hamle: İsmail Kartal'a söyledi

Fenerbahçe ile Beşiktaş, bu akşam dev maçta karşı karşıya gelecek.

Kadıköy Chobani Stadı'nda oynanacak ve saat 20.00'de başlayacak karşılaşmayı hakem Halil Umut Meler yönetecek.

Fenerbahçe maçın hazırlıklarını dün yaptığı antrenmanla tamamladı ve kampa girdi.

AZİZ YILDIRIM'DAN DERBİ ÖNCESİ FLAŞ HAMLE

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım'dan derbi öncesi flaş bir hamle geldi.

Yıldırım, dün akşam saatlerinde Samandıra Can Bartu Tesisleri'ne giderek teknik direktör İsmail Kartal ve futbolcularla görüşmeler yaptı.

Futbolculara derbinin önemini anlatan ve başarılar dileyen Yıldırım, teknik direktör İsmail Kartal'a da galibiyet beklediğini söyledi.

Yıldırım'ın şampiyonluk yolunda ilerlemek için derbileri kazanmak zorunda olduklarını belirttiği, Beşiktaş karşısında da 3 puanı almalarının şart olduğunu söylediği belirtildi.

Yıldırım, bir süre tesislerde kaldıktan sonra ayrıldı.